बॉलीवुड की 'क्वीन' कंगना रणौत जल्दी ही दक्षिण भारतीय सिनेमा में डेब्यू करने जा रही हैं। पिछले काफी समय से इस फिल्म की चर्चा हो रही है। जहां मेकर्स पहले ही सुपरहिट फिल्म के सीक्वल की रिलीज डेट का एलान कर चुके हैं, वहीं अब 'चंद्रमुखी 2' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल, निर्माताओं ने एलान कर दिया है कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। ऐसा करने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर टीम की एक तस्वीर भी साझा की है।

And... Cut! Chandramukhi 2 shooting has officially packed up. 🎬 We can't contain our excitement for fans to experience it on the big screen. 🤩🕴🏻🔥 #Chandramukhi2 🗝️ #CM2 🗝️

