जेलर 2: 'टॉक्सिक' और 'द पैराडाइज' की राह पर चले मेकर्स, फिल्म की बुराई करना पड़ेगा भारी; जानें क्या है मामला

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आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई रजनीकांत की फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्साह तो था, मगर फिल्म की कहानी उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आई। इस वजह से यह एक औसत फिल्म बनकर रह गई। अब फिल्म के मेकर्स कानूनी कार्रवाई करने की सोच रहे हैं। विज्ञापन बीते दिनों फिल्म 'टॉक्सिक' और 'द पैराडाइज' जैसी फिल्मों को बहुत खराब रिव्यू मिले। इस वजह से इन फिल्मों को बुकमायशो की रेटिंग से पूरी तरह से हटा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 'जेलर 2' के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है।

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मेकर्स कौन सा कदम उठाएंगे?

फिल्मीबीट के अनुसार 'जेलर 2' के मेकर्स ने फिल्म के खिलाफ आ रहे नेगेटिव रिव्यू के खिलाफ कानूनी कदम उठाने का फैसला किया है। उनका कहना है कि इससे फिल्म की साख को नुकसान पहुंच रहा है। किसी भी फिल्म की ज्यादातर सफलता सोशल मीडिया पर होने वाली चर्चा, रिव्यू और लोगों के बीच होने वाली बातचीत (वर्ड ऑफ माउथ) पर निर्भर करती है। इसलिए, किसी फिल्म के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें होने से उस पर बुरा असर पड़ सकता है।

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बुकमायशो की रेटिंग लिस्ट से क्यों हटी 'जेलर 2'?

इस बीच खबर है कि 'जेलर 2' के रिव्यू और रेटिंग बुकमायशो से हटा दिए गए, ताकि किसी भी तरह की गलत चर्चा को रोका जा सके। खराब रिव्यू के बावजूद, फैंस का मानना है कि फिल्म में अपना एक अलग आकर्षण है, जिसे अकेले रजनीकांत ने बखूबी संभाला है। भले ही फिल्म में कई कमियां थीं, मगर दर्शकों को फिल्म में एक्शन पसंद आया।



इस बीच खबर है कि 'जेलर 2' के रिव्यू और रेटिंग बुकमायशो से हटा दिए गए, ताकि किसी भी तरह की गलत चर्चा को रोका जा सके। खराब रिव्यू के बावजूद, फैंस का मानना है कि फिल्म में अपना एक अलग आकर्षण है, जिसे अकेले रजनीकांत ने बखूबी संभाला है। भले ही फिल्म में कई कमियां थीं, मगर दर्शकों को फिल्म में एक्शन पसंद आया।