जेलर 2: 'टॉक्सिक' और 'द पैराडाइज' की राह पर चले मेकर्स, फिल्म की बुराई करना पड़ेगा भारी; जानें क्या है मामला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Thu, 15 Oct 2026 07:11 PM IST
सार
Jailer 2: आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'जेलर 2' को लेकर मेकर्स ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। उनका कहना है कि वह कानूनी कार्रवाई करेंगे। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?
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विस्तार
बीते दिनों फिल्म 'टॉक्सिक' और 'द पैराडाइज' जैसी फिल्मों को बहुत खराब रिव्यू मिले। इस वजह से इन फिल्मों को बुकमायशो की रेटिंग से पूरी तरह से हटा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 'जेलर 2' के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है।
आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई रजनीकांत की फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्साह तो था, मगर फिल्म की कहानी उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आई। इस वजह से यह एक औसत फिल्म बनकर रह गई। अब फिल्म के मेकर्स कानूनी कार्रवाई करने की सोच रहे हैं।
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आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई रजनीकांत की फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्साह तो था, मगर फिल्म की कहानी उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आई। इस वजह से यह एक औसत फिल्म बनकर रह गई। अब फिल्म के मेकर्स कानूनी कार्रवाई करने की सोच रहे हैं।
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मेकर्स कौन सा कदम उठाएंगे?
फिल्मीबीट के अनुसार 'जेलर 2' के मेकर्स ने फिल्म के खिलाफ आ रहे नेगेटिव रिव्यू के खिलाफ कानूनी कदम उठाने का फैसला किया है। उनका कहना है कि इससे फिल्म की साख को नुकसान पहुंच रहा है। किसी भी फिल्म की ज्यादातर सफलता सोशल मीडिया पर होने वाली चर्चा, रिव्यू और लोगों के बीच होने वाली बातचीत (वर्ड ऑफ माउथ) पर निर्भर करती है। इसलिए, किसी फिल्म के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें होने से उस पर बुरा असर पड़ सकता है।
फिल्मीबीट के अनुसार 'जेलर 2' के मेकर्स ने फिल्म के खिलाफ आ रहे नेगेटिव रिव्यू के खिलाफ कानूनी कदम उठाने का फैसला किया है। उनका कहना है कि इससे फिल्म की साख को नुकसान पहुंच रहा है। किसी भी फिल्म की ज्यादातर सफलता सोशल मीडिया पर होने वाली चर्चा, रिव्यू और लोगों के बीच होने वाली बातचीत (वर्ड ऑफ माउथ) पर निर्भर करती है। इसलिए, किसी फिल्म के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें होने से उस पर बुरा असर पड़ सकता है।
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किससे हो रहा फिल्म की साख को नुकसान?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जानबूझकर बनाए गए या हेरफेर किए गए रिव्यू फिल्मों और उनकी साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि नेगेटिव रिव्यू का मतलब यह नहीं होता कि फिल्म के खिलाफ कोई सोची-समझी मुहिम चलाई जा रही है। जब किसी फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यू मिल रहे होते हैं, तब भी लोगों की अपनी अलग-अलग राय हो सकती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जानबूझकर बनाए गए या हेरफेर किए गए रिव्यू फिल्मों और उनकी साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि नेगेटिव रिव्यू का मतलब यह नहीं होता कि फिल्म के खिलाफ कोई सोची-समझी मुहिम चलाई जा रही है। जब किसी फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यू मिल रहे होते हैं, तब भी लोगों की अपनी अलग-अलग राय हो सकती है।
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बुकमायशो की रेटिंग लिस्ट से क्यों हटी 'जेलर 2'?
इस बीच खबर है कि 'जेलर 2' के रिव्यू और रेटिंग बुकमायशो से हटा दिए गए, ताकि किसी भी तरह की गलत चर्चा को रोका जा सके। खराब रिव्यू के बावजूद, फैंस का मानना है कि फिल्म में अपना एक अलग आकर्षण है, जिसे अकेले रजनीकांत ने बखूबी संभाला है। भले ही फिल्म में कई कमियां थीं, मगर दर्शकों को फिल्म में एक्शन पसंद आया।
इस बीच खबर है कि 'जेलर 2' के रिव्यू और रेटिंग बुकमायशो से हटा दिए गए, ताकि किसी भी तरह की गलत चर्चा को रोका जा सके। खराब रिव्यू के बावजूद, फैंस का मानना है कि फिल्म में अपना एक अलग आकर्षण है, जिसे अकेले रजनीकांत ने बखूबी संभाला है। भले ही फिल्म में कई कमियां थीं, मगर दर्शकों को फिल्म में एक्शन पसंद आया।
कौन है फिल्म का निर्देशक?
- फिल्म 'जेलर 2' का निर्देशन नेल्सन दिलीपकुमार ने किया है।
- इसमें रजनीकांत, विद्या बालन, मिथुन चक्रवर्ती, योगी बाबू, सूरज वेंजारामूडु और अन्य कलाकार शामिल हैं।
- इसके अलावा, फिल्म में ऋतिक रोशन, शिव राजकुमार और मोहनलाल भी कैमियो रोल में नजर आते हैं।
- यह फिल्म अगस्त 2023 में रिलीज हुई 'जेलर' का सीक्वल है।
- खबर लिखे जाने तक इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 38.95 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।