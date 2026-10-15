जेलर 2 ओटीटी रिलीज: थिएटर के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी रजनीकांत की फिल्म, कब और कहां देख पाएंगे?

ओटीटी पर कहां देख पाएंगे दर्शक?

फिल्म 'जेलर 2' नवंबर महीने में ओटीटी पर उपलब्ध हो सकती है। यह प्राइम वीडियो पर रिलीज हो सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि शायद दिवाली के आसपास यह फिल्म रिलीज हो जाए।



जेलर 2 की ओटीटी रिलीज क्या है विवाद?

दरअसल, फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज होने के चार हफ्ते बाद ओटीटी पर लाने की तैयारी है। अगर इसी समय सीमा का पालन किया जाता है तो यह फिल्म अगले महीने ही रिलीज हो सकती है। दूसरी तरफ, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म की ओटीटी रिलीज की समय-सीमा को लेकर विवाद भी है। जल्दी ओटीटी रिलीज के कारण नॉर्थ इंडिया में इस फिल्म के हिंदी वर्जन की स्क्रीनिंग सीमित होने की संभावना है।

कहा जा रहा है कि चार हफ्ते की विंडो के चलते नॉर्थ इंडिया के बड़े मल्टीप्लेक्स ऑपरेटरों की चिंता बढ़ गई है।

सिनेमा चेन हिंदी फिल्मों की सिनेमाघर और ओटीटी रिलीज के बीच आठ हफ्ते का फासला चाहती हैं।

ऐसे में चार हफ्ते की विंडो पर विचार किया जा रहा है। हो सकता है कि फिल्म का हिंदी डब वर्जन चार हफ्ते की विंडो में रिलीज ने हो।

देखना होगा कि मेकर्स ओटीटी रिलीज का एलान कब करते हैं।