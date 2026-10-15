रजनीकांत: सुपरस्टार को क्यों कहा जाता है थलाइवा? 75 साल की उम्र में खुद को कैसे रखते हैं फिट?

रजनीकांत फिल्मों में आने से पहले क्या काम करते थे?

रजनीकांत ने साउथ से लेकर बॉलीवुड तक कई फिल्मों में काम किया है। मगर, क्या आपको पता है कि फिल्मों में आने से पहले अभिनेता क्या करते थे? बता दें कि रजनीकांत सिनेमा की दुनिया में कदम रखने से पहले कंडक्टर थे। वे बंगलूरू में बस कंडक्टर के रूप में काम करते थे और करीब पांच साल उन्होंने यह नौकरी की।

बीते दिनों 'थलाइवा' ने 'जेलर 2' के इवेंट पर इस बारे में बात की और बताया था कि वे अभी भी एक्टिंग से ज्यादा उस नौकरी को पसंद करते हैं।

'जेलर 2 सुपर शो' के दौरान रजनीकांत ने कहा था, 'मुझे एक्टिंग पसंद है, बेशक। लेकिन मुझे बस कंडक्टर की नौकरी उससे कहीं ज्यादा पसंद थी। कंडक्टर के तौर पर बिताए गए वे पांच साल वाकई कमाल के थे। मुझे आज भी उन दिनों की याद आती है। इसलिए, दिल से मैं मानता हूं कि मैं एक कंडक्टर हूं और हमेशा रहूंगा।'