फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Jailer 2 Opens Strongly How Does It Compare To Rajnikanth Previous Movies Know Box Office Collection

बॉक्स ऑफिस: 'जेलर 2' की धमाकेदार शुरुआत, पिछली फिल्मों के मुकाबले कैसा रहा पहला दिन; जानें कलेक्शन

Thu, 15 Oct 2026 05:36 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Thu, 15 Oct 2026 05:36 PM IST
सार

Jailer 2 Box Office Collection Day 1: सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' आज यानी 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। जानिए फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है। 

विज्ञापन
Jailer 2 Opens Strongly How Does It Compare To Rajnikanth Previous Movies Know Box Office Collection
जेलर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' को लेकर फैंस में पहले से ही काफी एक्साइटमेंट थी। अब फिल्म आज यानी 15 अक्तूबर को रिलीज हो गई है। जानिए फिल्म के लिए पहला दिन कितना खास रहा। 
विज्ञापन
Trending Videos

Jailer 2 Opens Strongly How Does It Compare To Rajnikanth Previous Movies Know Box Office Collection
जेलर 2 - फोटो : सोशल मीडिया
'जेलर 2' ने की जबरदस्त ओपनिंग 
रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है। पहले दिन गुरुवार को फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 29.39 करोड़ की कमाई कर ली है। देर रात तक इन आकंड़ों में बढ़ोतरी हो सकती है। वीकएंड पर इसकी कमाई में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

रजनीकांत की पिछली फिल्म 'कुली' थी, जो 14 अगस्त 2025 को रिलीज हुई थी। 'कुली' ने पहले दिन 65 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब देखना होगा कि जेलर 2 इस रिकॉर्ड को तोड़ पाती है या नहीं। 

देखिए रजनीकांत की पिछली फिल्मों के पहले दिन का कलेक्शन
विज्ञापन
विज्ञापन

Jailer 2 Opens Strongly How Does It Compare To Rajnikanth Previous Movies Know Box Office Collection
जेलर 2 - फोटो : सोशल मीडिया
'जेलर 2' के बारे में 
नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन और सन पिक्चर्स के निर्माण में बनी 'जेलर 2' 15 अक्तूबर को रिलीज हो गई है। इसमें रजनीकांत के साथ विद्या बालन, राम्या कृष्णन, मिथुन चक्रवर्ती, एसजे सूर्या, सूरज वेंजारामूडू, योगी बाबू, मिर्ना और ऋत्विक नजर आएंगे।
विज्ञापन

Jailer 2 Opens Strongly How Does It Compare To Rajnikanth Previous Movies Know Box Office Collection
रणबाली और जेलर 2 - फोटो : सोशल मीडिया
इन फिल्मों से होगी टक्कर
  • रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' की बड़ी फिल्मों से टक्कर होने वाली है।
  • इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर दृश्यम जमकर कमाई कर रही है।
  • वहीं 16 तारीख को राजकुमार राव की प्रहार, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की रणबाली और यामी गौतम की नई नवेली रिलीज होने वाली है।
  • इन फिल्मों के रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। 

ये भी पढ़ें- जेलर 2 एक्स रिव्यू: क्या पहले पार्ट से बेहतर है 'जेलर 2'? इस बात से निराश हुए फैंस; जानें यूजर्स का रिएक्शन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed