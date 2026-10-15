बॉक्स ऑफिस: 'जेलर 2' की धमाकेदार शुरुआत, पिछली फिल्मों के मुकाबले कैसा रहा पहला दिन; जानें कलेक्शन
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Thu, 15 Oct 2026 05:36 PM IST
सार
Jailer 2 Box Office Collection Day 1: सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' आज यानी 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। जानिए फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है।
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विस्तार
रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' को लेकर फैंस में पहले से ही काफी एक्साइटमेंट थी। अब फिल्म आज यानी 15 अक्तूबर को रिलीज हो गई है। जानिए फिल्म के लिए पहला दिन कितना खास रहा।
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'जेलर 2' ने की जबरदस्त ओपनिंग
रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है। पहले दिन गुरुवार को फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 29.39 करोड़ की कमाई कर ली है। देर रात तक इन आकंड़ों में बढ़ोतरी हो सकती है। वीकएंड पर इसकी कमाई में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
रजनीकांत की पिछली फिल्म 'कुली' थी, जो 14 अगस्त 2025 को रिलीज हुई थी। 'कुली' ने पहले दिन 65 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब देखना होगा कि जेलर 2 इस रिकॉर्ड को तोड़ पाती है या नहीं।
देखिए रजनीकांत की पिछली फिल्मों के पहले दिन का कलेक्शन
रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है। पहले दिन गुरुवार को फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 29.39 करोड़ की कमाई कर ली है। देर रात तक इन आकंड़ों में बढ़ोतरी हो सकती है। वीकएंड पर इसकी कमाई में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
रजनीकांत की पिछली फिल्म 'कुली' थी, जो 14 अगस्त 2025 को रिलीज हुई थी। 'कुली' ने पहले दिन 65 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब देखना होगा कि जेलर 2 इस रिकॉर्ड को तोड़ पाती है या नहीं।
देखिए रजनीकांत की पिछली फिल्मों के पहले दिन का कलेक्शन
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'जेलर 2' के बारे में
नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन और सन पिक्चर्स के निर्माण में बनी 'जेलर 2' 15 अक्तूबर को रिलीज हो गई है। इसमें रजनीकांत के साथ विद्या बालन, राम्या कृष्णन, मिथुन चक्रवर्ती, एसजे सूर्या, सूरज वेंजारामूडू, योगी बाबू, मिर्ना और ऋत्विक नजर आएंगे।
नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन और सन पिक्चर्स के निर्माण में बनी 'जेलर 2' 15 अक्तूबर को रिलीज हो गई है। इसमें रजनीकांत के साथ विद्या बालन, राम्या कृष्णन, मिथुन चक्रवर्ती, एसजे सूर्या, सूरज वेंजारामूडू, योगी बाबू, मिर्ना और ऋत्विक नजर आएंगे।
इन फिल्मों से होगी टक्कर
ये भी पढ़ें- जेलर 2 एक्स रिव्यू: क्या पहले पार्ट से बेहतर है 'जेलर 2'? इस बात से निराश हुए फैंस; जानें यूजर्स का रिएक्शन
- रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' की बड़ी फिल्मों से टक्कर होने वाली है।
- इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर दृश्यम जमकर कमाई कर रही है।
- वहीं 16 तारीख को राजकुमार राव की प्रहार, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की रणबाली और यामी गौतम की नई नवेली रिलीज होने वाली है।
- इन फिल्मों के रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी।
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