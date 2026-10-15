बिग बॉस 20: अब किससे भिड़ीं माही विज? नया कैप्टन चुनने की प्रक्रिया शुरू; काजी ने मजाक करते हुए किया योग

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विज्ञापन सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' के मेकर्स ने शो के अगले एपिसोड के नए प्रोमो जारी किए हैं। प्रोमो में माही विज और यंग डीएसए की जुबानी जंग हुई है। वहीं नए कैप्टन को चुनने के लिए नई प्रक्रिया शुरू की गई है। मनीष, काजी और गुल्लू ने योग करते हुए मजाक किया है।

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यंग और माही के बीच हुई जुबानी जंग

नए प्रोमो में देखा जा सकता है कि माही विज और यंग डीएसए के बीच बातों-बातों में विवाद हुआ है। माही कहती हैं कि लोग मुझसे कहते हैं कि मैं सामने नहीं खेलती, तुम आओ ना सामने से खेलने के लिए। वो छह फुट का बंदा आया, उससे पांच फुट की लड़की ने लड़ाई कर ली। तुम तो कुछ कर भी नहीं पाए। इस पर यंग डीएसए कहते हैं कि बात करने बात नहीं है। पीछे से बात करने की आदत है। इस पर माही कहती हैं कि छाती ठोक के मर्द बनो पहले, औरतों वाले काम बंद करो। इमरान खान: बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करेंगे अभिनेता, मुंबई पुलिस से मिला था भारत छोड़ने का नोटिस नए प्रोमो में देखा जा सकता है कि माही विज और यंग डीएसए के बीच बातों-बातों में विवाद हुआ है। माही कहती हैं कि लोग मुझसे कहते हैं कि मैं सामने नहीं खेलती, तुम आओ ना सामने से खेलने के लिए। वो छह फुट का बंदा आया, उससे पांच फुट की लड़की ने लड़ाई कर ली। तुम तो कुछ कर भी नहीं पाए। इस पर यंग डीएसए कहते हैं कि बात करने बात नहीं है। पीछे से बात करने की आदत है। इस पर माही कहती हैं कि छाती ठोक के मर्द बनो पहले, औरतों वाले काम बंद करो।

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यंग ने कही घर भेजने की बात

इस पर यंग कहते हैं कि बर्तन उठाना नहीं आता, बोलती हैं कि ट्रॉफी उठाउंगी। इस पर माही कहती हैं कि वो तो मैं लेकर जाउंगी। यंग कहते हैं चलते हुए तुम्हारी तरह मेरी हड्डियां नहीं कांपती हैं। इस पर माही कहती हैं कि छोटा बेबी पैंट गिर जाएगी तेरी, पैंट संभाल। इस पर यंग कहते हैं कि आप टेंशन मत लो, मैं तुम्हें जल्द ही तुम्हारे घर भेज दूंगा।

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कैप्टन चुनेंगे अगला कैप्टन

एक दूसरे प्रोमो में बिग बॉस कहते हैं कि घर के चार सदस्य हैं, जो अब तक कैप्टन बन चुके हैं। आज इनके पास ही यह अधिकार होगा कि यह घर का अगला कैप्टन चुनेंगे। मगर पावर ऑफ सेलेक्शन से नहीं, पावर ऑफ एलिमिनेशन से। इसके बाद आसिफ खान, उदिति सिंह, यंग डीएसए और गुल्लू यह बताते हैं कि एक कैप्टन में क्या खासियत होनी चाहिए।