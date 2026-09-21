द पैराडाइज: नानी की फिल्म को सेंसर बोर्ड से मिला ‘ए’ सर्टिफिकेट, बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन कमा सकती है इतने करोड़

'द पैराडाइज' की नजरें की ओपनिंग पर

'द पैराडाइज' अभिनेता की बहुप्रतिक्षित फिल्म है। फिल्म का नानी को फैंस को बेसब्री से इंतजार है। सैकनिल्क के मुताबिक यह फिल्म अपने ओपनिंग डे में 50 करोड़ रुपये का कारोबार कर सकती है। बॉक्स ऑफिसों पर एडवांस बुकिंग को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। तेलुगु भाषा में फिल्म ने पहले ही 35 लाख रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। इस वजह से रिलीज से पहले के आखिरी 48 घंटों में बुकिंग में और तेजी आने की आशंका के साथ, फिल्म के पहले दिन के प्रदर्शन को लेकर व्यापारिक उम्मीदें बढ़ गई हैं।फिल्म 'द पैराडाइज' ने भारत ही नहीं अमेरिका में भी शानदार प्रदर्शन किया। अपनी एडवांस बुकिंग में 650,000 डॉलर की कमाई की है। पूरी तरह बुकिंग शुरु करने होने पर फिल्म के 10 लाख डॉलर का आंकड़ा पार करने की उम्मीद है।