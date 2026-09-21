प्रकाश राज: सीएम विजय की यूके ट्रिप पर एक्टर ने किया बचाव, बोले- दोस्त से मिलना गलत नहीं; तारीफ में कही ये बात

हाल ही में तमिलनाडु सीएम और सुपरस्टार विजय यूके में चल रही अभिनेता-रेसर अजित कुमार की रेस से पहले उनका समर्थन करने पहुंचे थे। इस मुलाकात को लेकर विजय को आलोचना का सामना करना पड़ा। अब अभिनेता प्रकाश राज ने मुख्यमंत्री को ट्रोल करने वालों को विशेष संदेश दिया है। विजय और अजित की मुलाकात पर भी एक्टर ने अपनी राय दी। जानें क्या कहा प्रकाश ने….

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सीएम विजय पर क्या बोले प्रकाश राज?

अभिनेता प्रकाश राज ने त्रिचि में हुई बातचीत में मीडिया से कहा, ‘विजय न केवल उन लोगों के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उन्हें वोट दिया, बल्कि उन लोगों के भी हैं जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया। उन्हें और समय दिया जाना चाहिए। उनकी सरकार के प्रदर्शन पर टिप्पणी करने से पहले कम से कम एक वर्ष का समय दिया जाना चाहिए। मुझे विजय को लेकर कई शंकाएं हैं। मैंने चुनाव से पहले भी इनके बारे में बात की थी, लेकिन वह जीत गए और सरकार बना ली। अभी सिर्फ 120 दिन हुए हैं, इसलिए अभी किसी नतीजे पर पहुंचना संभव नहीं है। हमें उन्हें समय देना होगा। अगर एक साल बाद भी वे ठीक से काम नहीं करते हैं, तो मैं उनसे सवाल करूंगा।’