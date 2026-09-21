प्रकाश राज: अभिनेता ने बीच में ही छोड़ दिया था कॉलेज, बताया क्यों और कैसे राजनीति में आए?

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अब एक्टर एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वह किसी पोस्ट को लेकर नहीं, बल्कि हाल ही में उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों को याद किया और अपने पेशे, अपनी जिंदगी में विरोध-प्रदर्शनों की भूमिका के बारे में बात की। विज्ञापन अभिनेता प्रकाश राज अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वह अक्सर सोशल मीडिया पर देश-विदेश से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए पोस्ट करते हैं। साथ ही सरकार से सवाल भी करते हैं।

क्या बोले प्रकाश राज?

अभिनेता प्रकाश राज ने तिरुचिरापल्ली के थंथाई पेरियार गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में आयोजित पूर्व छात्रों के मिलन समारोह में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा के नेतृत्व में आयोजित किया गया था।



अभिनेता प्रकाश राज इसमें विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए और उन्होंने विशेष संबोधन दिया। कार्यक्रम में कॉलेज के बड़ी संख्या में पूर्व छात्र भी शामिल हुए। कार्यक्रम में अभिनेता ने कहा कि वह इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर बेहद खुश हैं और तिरुचि शिवा के निमंत्रण पर कॉलेज आए हैं।

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छात्रों को लेकर प्रकाश राज ने कही ये बात?

अभिनेता ने कहा, 'मैं इस कार्यक्रम में शामिल होकर बहुत खुश हूं। मैं यहां इसलिए आया क्योंकि शिवा ने मुझे बुलाया था। मुझे उनकी साहित्यिक पृष्ठभूमि, उनकी सोच और मौजूदा राजनीतिक स्थिति में संसद में लोगों के लिए आवाज उठाने का उनका तरीका पसंद है। लोग कहते हैं कि कॉलेज छात्रों को तैयार करते हैं, लेकिन आज छात्रों से अपने कॉलेज को बेहतर बनाने की उम्मीद की जा रही है। इतने सारे पूर्व छात्रों को एक साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है।'



प्रकाश राज ने आगे कहा, 'कॉलेज हमारी जिंदगी को आकार देते हैं। कॉलेज के जरिए लोग पुलिस अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईएएस अधिकारी, शिक्षक और अलग-अलग क्षेत्रों में प्रोफेशनल बनते हैं। वे समाज में जो बदलाव लाते हैं, वही किसी कॉलेज की सफलता का प्रमाण है।'

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प्रकाश राज ने क्यों छोड़ा कॉलेज?

अभिनेता ने कहा, 'मैं अपने कॉलेज के दिनों में भी आंदोलनों में शामिल होता था। जब मैं दूसरे साल में था, तब एक लेक्चरर ने मुझसे कहा कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। इसके बाद मैंने कॉलेज छोड़ दिया। मुझे बैंक मैनेजर या अकाउंटेंट बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक्टिंग मेरा पेशा है, जबकि संघर्ष मेरा जीवन है।'



अभिनेता ने पेरियार, महात्मा गांधी और अन्य लोगों से मिली सीख के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने उन्हें अपने विश्वास के लिए लड़ना सिखाया। उन्होंने कहा, 'पेरियार, भारती, चे ग्वेरा, नेल्सन मंडेला, गांधी और अंबेडकर के साथ-साथ साहित्य ने मुझे उस सोच और भावना को सिखाया कि मैं जिस चीज में विश्वास करता हूं, उसके लिए लड़ूं।



सिनेमा मेरे लिए मनोरंजन का एक साधन है और एक ऐसा हुनर भी है, जिससे मैं पैसे कमाता हूं। लेकिन जब कोई साथी इंसान मुश्किल में हो, तब उसके साथ खड़ा होना मेरी पहचान है।'