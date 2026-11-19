1 of 6 रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला







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नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' को रिलीज हुए 15 दिन हो गए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है और कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। इसके बावजूद इसकी कमाई में गिरावट देखने को मिली है। जानिए फिल्म का गुरुवार का कलेक्शन।

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2 of 6 रामायण - फोटो : साभार@imdb

15वें दिन किया इतना कलेक्शन

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हालांकि, 15वें दिन फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने 15वें दिन भारत में 12.52 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है।



इसके साथ ही फिल्म का भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 1,023.82 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, भारत में फिल्म की कुल नेट कमाई अब तक 856.92 करोड़ रुपये पहुंच चुकी है।

3 of 6 'रामायण' फिल्म - फोटो : अमर उजाला

दुनियाभर में भी कर रही शानदार कमाई

'रामायण' भारत के साथ-साथ ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कमाई कर रही है। फिल्म ने अब तक दुनियाभर में 1,519.1 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म अब 1600 करोड़ के आंकड़े को छूना चाहेगी।

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4 of 6 पुष्पा 2 और धुरंधर 2 - फोटो : सोशल मीडिया

दूसरे हफ्ते में 'रामायण' ने बनाया ये रिकॉर्ड

ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'रामायण' ने 13 से 18 नवंबर के बीच यानी दूसरे हफ्ते के शुरुआती 6 दिनों में भारत में 279.80 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। इस कमाई के साथ फिल्म दूसरे हफ्ते में सबसे ज्यादा नेट कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई है। 'रामायण' ने इस मामले में 'पुष्पा 2: द रूल', 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन', 'धुरंधर 2: द रिवेंज' और 'धुरंधर' जैसी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।

आंकड़ों के मुताबिक, 'पुष्पा 2' ने दूसरे हफ्ते में 264.80 करोड़ रुपये कमाए थे।

वहीं, 'बाहुबली 2' का कलेक्शन 264 करोड़ रुपये रहा था।

'धुरंधर 2' ने 263.65 करोड़ रुपये और 'धुरंधर' ने 253.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था।

खास बात यह है कि 'रामायण' के गुरुवार के कलेक्शन को अभी इन आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है। ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'रामायण' ने 13 से 18 नवंबर के बीच यानी दूसरे हफ्ते के शुरुआती 6 दिनों में भारत में 279.80 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। इस कमाई के साथ फिल्म दूसरे हफ्ते में सबसे ज्यादा नेट कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई है।खास बात यह है कि 'रामायण' के गुरुवार के कलेक्शन को अभी इन आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है।

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5 of 6 नितेश तिवारी - फोटो : सोशल मीडिया