अरिजीत सिंह: सिंगर के अब तक के सबसे बड़े इंडिया टूर का एलान, इन शहरों में करेंगे परफॉर्म; जानें सारी डिटेल्स

यह टूर टीम इनोवेशन द्वारा प्रोड्यूस और प्रमोट किया जाएगा। टूर की टिकटिंग सिर्फ thumpN के जरिए होगी। अरिजीत सिंह इस टूर के दौरान अहमदाबाद, चंडीगढ़, जयपुर, मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, पुणे, इंदौर और हैदराबाद में परफॉर्म करेंगे।इस टूर को खास बनाने के लिए एक खास मल्टी-टियर स्टेज तैयार किया जाएगा। इसमें एक लंबा रनवे भी होगा, जो अरिजीत को स्टेडियम में बैठे दर्शकों के और करीब ले जाएगा। इससे स्टेडियम के हर हिस्से में बैठे फैंस को उन्हें करीब से देखने का मौका मिलेगा।कॉन्सर्ट में 360 डिग्री स्पेशियल ऑडियो, काइनेटिक एलईडी लाइट्स, बड़े पैनोरमिक स्क्रीन, लेजर लाइट्स और स्टेडियम स्तर के पायरोटेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। लाइव प्रोडक्शन को इस तरह तैयार किया जाएगा कि फैंस को एक शानदार और यादगार कॉन्सर्ट का अनुभव मिल सके।