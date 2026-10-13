सिद्धू मूसेवाला: होलोग्राम कॉन्सर्ट में दो साल के शुभदीप ने दोहराया बड़े भाई का सिग्नेचर स्टाइल, वीडियो वायरल

SIDDHU 2.0 He is the son of Sidhu Moosewala. Someone tell me who this kid is. ❤️ https://t.co/mEBQFsgSDD — Vishal Deep Singh (@VishalDeep5151) October 11, 2026

मूसेवाला की 29 मई, 2022 को पंजाब के मानसा जिले के जवाहर के गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाई थीं। बाद में राज्य पुलिस ने इस हाई-प्रोफाइल हत्या को गैंगवार से जोड़ा था। पुलिस के अनुसार, इसमें कनाडा में रहने वाले गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों का नाम सामने आया था।सिद्धू मूसेवाला की हत्या के करीब दो साल बाद 17 मार्च, 2024 को उनके माता-पिता ने आईवीएफ तकनीक की मदद से दूसरे बेटे का स्वागत किया। उन्होंने अपने छोटे बेटे का नाम भी अपने दिवंगत बड़े बेटे के नाम पर शुभदीप सिंह सिद्धू रखा।