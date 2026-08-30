बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए सामंथा रुथ प्रभु ने शेयर कीं तस्वीरें; दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो; फैंस ने लुटाया प्यार

कब हुई थी सामंथा और राज की शादी?

इन्हीं में से एक तस्वीर में सामंथा यात्रा करती दिख रही हैं। बता दें कि सामंथा और राज निदिमोरु ने 01 दिसंबर 2025 को शादी रचाई थी। हैदराबाद में 'मा इंति बंगारम' से जुड़े फैन-मीट इवेंट में सामंथा ने प्रेग्नेंसी की पुष्टि करते हुए बताया था कि वे अपने मौजूदा प्रोजेक्ट्स पूरे करने के बाद एक्टिंग से ब्रेक लेने का प्लान बना रही हैं।

