बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए सामंथा रुथ प्रभु ने शेयर कीं तस्वीरें; दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो; फैंस ने लुटाया प्यार
Samantha Ruth Photos: अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु प्रेग्नेंट हैं। उन्होंने आज रविवार को बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं।
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अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। कपल ने इस साल जून में हैदराबाद में 'मा इंति बंगारम' की सक्सेस मीट के दौरान इस खुशखबरी की पुष्टि की थी। सामंथा ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं।
पोलका डॉट ड्रेस में दिखीं सामंथा
सामंथा रुथ ने आज रविवार को सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की हैं। इसमें उन्होंने बेबी बंप दिखाते हुए तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की है। एक फोटो में वे ब्लैक एंड व्हाइट पोलका डॉट ड्रेस में बेबी बंप फ्लॉन्ट कर रही हैं। उनके चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो साफ देखा जा सकता है।
कॉफी का स्वाद लेती दिखीं सामंथा
एक फोटो में वे क्रॉप टॉप पहने दिखी हैं। वहीं, एक और फोटो में वे ऑल व्हाइट आउटफिट में अपना बेबी बंप दिखा रही हैं। सामंथा ने कॉफी की फोटो भी शेयर की है। इसके अलावा एक तस्वीर में वे रेस्टोरेंट में बैठी नजर आ रही हैं और अपने ऑर्डर का इंतजार कर रही हैं। सामंथा के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है।
कब हुई थी सामंथा और राज की शादी?
इन्हीं में से एक तस्वीर में सामंथा यात्रा करती दिख रही हैं। बता दें कि सामंथा और राज निदिमोरु ने 01 दिसंबर 2025 को शादी रचाई थी। हैदराबाद में 'मा इंति बंगारम' से जुड़े फैन-मीट इवेंट में सामंथा ने प्रेग्नेंसी की पुष्टि करते हुए बताया था कि वे अपने मौजूदा प्रोजेक्ट्स पूरे करने के बाद एक्टिंग से ब्रेक लेने का प्लान बना रही हैं।
प्रेग्नेंसी में भी वर्कआउट कर रहीं सैम
सामंथा प्रेग्नेंसी के दौरान भी जिम में वर्कआउट कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वे बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखीं। सामंथा ने इसके साथ डिस्क्लेमर साझा किया था और बताया था कि वे डॉक्टर से सलाह लेने के बाद और प्रशिक्षक की निगरानी में व्यायाम कर रही हैं।