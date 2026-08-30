फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Actor Manoj Bajpayee reacted to standup comedian Samay Raina Indias Got Latent 2 Bihari joke row

समय रैना के 'बिहारी जोक' विवाद पर मनोज बाजपेयी ने दी प्रतिक्रिया; सुनाया खुद से जुड़ा किस्सा, जानिए क्या बोले?

Sun, 30 Aug 2026 02:12 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Sun, 30 Aug 2026 02:12 PM IST
सार

Samay Raina Bihari Joke Controversy: समय रैना एक बार फिर अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने अपने शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2 ' में 'बिहारियों' पर टिप्पणी की। इसे लेकर मनोज बाजपेयी की प्रतिक्रिया सामने आई है।

विज्ञापन
Actor Manoj Bajpayee reacted to standup comedian Samay Raina Indias Got Latent 2 Bihari joke row
समय रैना-मनोज बाजपेयी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कॉमेडियन समय रैना और शेरोन वर्मा ने 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' के हालिया एपिसोड में बिहारियों और कश्मीरी पंडितों को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी, जिस पर विवाद छिड़ गया है। दोनों ने मजाक में आपत्तिजनक कमेंट किया है। इसे लेकर अब मनोज बाजपेय की प्रतक्रिया सामने आई है। उन्होंने करियर के शुरुआत में दिल्ली में खुद के साथ हुई एक घटना का भी जिक्र किया है। 

विज्ञापन

मनोज बाजपेयी ने क्या कहा?
मनोज बाजपेयी का कहना है कि लोगों को बुरा माने या नाराज हुए बिना खुद पर भी हंसना सीखना चाहिए। उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म 'लास्ट मैन इन टावर' के प्रमोशन के दौरान इस मसले पर बात की।

मनोज बाजपेयी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है, बशर्ते मकसद नुकसान पहुंचाने का न हो। एक्टर ने कहा, 'अगर यह सब मजाक-मजाक में हो रहा है, तो मुझे सच में कोई दिक्कत नहीं है। हमें खुद पर और एक-दूसरे पर हंसना सीखना चाहिए। साथ में हंसना चाहिए और फिर भी बुरा नहीं मानना चाहिए या नाराज नहीं होना चाहिए'।

विज्ञापन
विज्ञापन

Actor Manoj Bajpayee reacted to standup comedian Samay Raina Indias Got Latent 2 Bihari joke row
मनोज बाजपेयी - फोटो : इंस्टाग्राम@bajpayee.manoj

'खुद पर हंसना बर्दाश्त करना आना चाहिए'
मनोज बाजपेयी ने आगे कहा, 'हमें खुद पर हंसना बर्दाश्त करना आना चाहिए। मगर, साथ ही हमें सम्मान भी रखना चाहिए, न सिर्फ अपने लिए, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी जिसके साथ हम बैठे हैं और वह व्यक्ति जहां से आया है, उसके लिए भी। यह बहुत जरूरी है। अगर दो लोग एक-दूसरे के साथ सहज होते हैं, तो वे हमेशा एक-दूसरे पर हंसते हैं'।

विज्ञापन

मनोज बाजपेयी ने सुनाया पुराना किस्सा
इस सिलसिले में बात करते हुए मनोज ने खुद से जुड़ा किस्सा भी सुनाया। यह उनके दिल्ली में शुरुआती दिनों की बात है। उन्होंने कहा, 'जब मैं दिल्ली में था, तब मैं 18 साल का था। मैं बस में आगे के दरवाजे से चढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यह मेरा पहला अनुभव था। मुझे शहर के नियम पता नहीं थे। तब ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और चिल्लाया, 'अरे बिहारी, पीछे के दरवाजे से चढ़ो'।

एक्टर बने बताया, 'ड्राइवर को पता नहीं था कि मैं बिहार से हूं, लेकिन असल में मैं बिहार से ही हूं। इसलिए, उनके लिए जो भी वैसी गलती करता था, वह बिहार से ही होता था। मुझे इससे कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि एक तो, उनकी बात सही थी कि मैं बिहार से हूं। दूसरा, मैं भी गलत नहीं था, क्योंकि मैं शहर में नया था और यहां की चीजों से बिल्कुल अनजान था। लेकिन जब मेरी दोस्ती अलग-अलग राज्यों के लोगों से हुई, तो हम एक-दूसरे की बातों पर हंसा करते थे'।

Actor Manoj Bajpayee reacted to standup comedian Samay Raina Indias Got Latent 2 Bihari joke row
समय रैना, शेरोन वर्मा - फोटो : यूट्यूब

कब रिलीज होगी मनोज की फिल्म?
मनोज बाजपेयी ने कहा, 'हमें कभी बुरा नहीं लगा या हम कभी आहत नहीं हुए। लेकिन हां, समस्या तब होती है, जब बाहर से आया कोई व्यक्ति आपके या समुदाय के लिए परेशानी का कारण बन जाए। तब समस्या होती है। जब तक ऐसा नहीं होता, हमें एक-दूसरे पर और खुद पर भी हंसने में सक्षम होना चाहिए। यह एक बेहद स्वस्थ समाज की निशानी है'। 
मनोज की फिल्म 'लास्ट मैन इन टावर' 11 सितंबर, 2026 को रिलीज होगी।

क्या है समय से जुड़ा विवाद?

  • समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट 2' के हालिया एपिसोड में शेरोन वर्मा और समय रैना ने एक-दूसरे के राज्यों पर मजाकिया अंदाज में आपत्तिजनक टिप्पणी की। 
  • समय ने शेरोन के बिहारी होने पर मजाकिया अंदाज में कहा, इसे 'इबोला' का मतलब 'ए बोला' लगता है। 
  • वहीं, शेरोन ने समय के कश्मीरी होने पर तंज कसते हुए कहा कि उसे 'स्टोन्ड' होना पसंद है। 
  • इसके बाद समय रैना ने कहा, 'पता है, शरोन वर्मा एक बिहारी हैं, जो नौकरी की तलाश में मुंबई आई। बस, बिहारियों वाली बातें'। 
  • इस पर शेरोन ने कहा, 'कम से कम मैंने अपना राज्य अपनी मर्जी से छोड़ा था'। 
  • बिहारी प्रवासियों और कश्मीरियों के पलायन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर की गई इसी टिप्पणी पर विवाद छिड़ गया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Entertainment news in Hindi related to bollywood, television, hollywood, movie reviews, etc. Stay updated with us for all breaking news from Entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed