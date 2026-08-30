समय रैना के 'बिहारी जोक' विवाद पर मनोज बाजपेयी ने दी प्रतिक्रिया; सुनाया खुद से जुड़ा किस्सा, जानिए क्या बोले?

मनोज बाजपेयी ने सुनाया पुराना किस्सा

इस सिलसिले में बात करते हुए मनोज ने खुद से जुड़ा किस्सा भी सुनाया। यह उनके दिल्ली में शुरुआती दिनों की बात है। उन्होंने कहा, 'जब मैं दिल्ली में था, तब मैं 18 साल का था। मैं बस में आगे के दरवाजे से चढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यह मेरा पहला अनुभव था। मुझे शहर के नियम पता नहीं थे। तब ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और चिल्लाया, 'अरे बिहारी, पीछे के दरवाजे से चढ़ो'।



एक्टर बने बताया, 'ड्राइवर को पता नहीं था कि मैं बिहार से हूं, लेकिन असल में मैं बिहार से ही हूं। इसलिए, उनके लिए जो भी वैसी गलती करता था, वह बिहार से ही होता था। मुझे इससे कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि एक तो, उनकी बात सही थी कि मैं बिहार से हूं। दूसरा, मैं भी गलत नहीं था, क्योंकि मैं शहर में नया था और यहां की चीजों से बिल्कुल अनजान था। लेकिन जब मेरी दोस्ती अलग-अलग राज्यों के लोगों से हुई, तो हम एक-दूसरे की बातों पर हंसा करते थे'।