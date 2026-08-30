सोहेल खान ने रविवार की छुट्टी में माता-पिता के साथ किया ब्रेकफास्ट; तस्वीर साझा कर बोले, 'मजा आ गया'

सोहेल खान का बन गया दिन

तस्वीर में सोहेल खान नजर नहीं आ रहे हैं। मगर, पोस्ट के जरिए उन्होंने यह जता दिया है कि रविवार की सुबह उन्होंने माता-पिता के साथ ब्रेकफास्ट का लुत्फ उठाया और इस तरह छुट्टी का दिन उनके लिए थोड़ा और स्पेशल हो गया है।

सोहेल ने जो फोटो साझा किया है, उसमें सलीम खान और सलमा डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। सलमा कैमरे की तरफ देख रही हैं, वहीं सलीम खान ब्रेकफास्ट का लुत्फ उठाते कैंडिड अंदाज में नजर आए हैं।

