ऐश्वर्या राय के राखी सेलिब्रेशन की इनसाइड तस्वीर वायरल; नानी के घर नए हेयरस्टाइल में नजर आईं आराध्या बच्चन

आराध्या के हेयरस्टाइल ने खींचा ध्यान

तस्वीर में ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या ने अपने नए हेयरस्टाइल से फैंस का ध्यान खींचा है। व्हाइट टॉप और ब्लू डैनिम जींस में वे अपनी नानी के साथ पोज देती दिख रही हैं। नानी हाउस पहुंचकर आराध्या के चेहरे पर अलग ही खुशी नजर आ रही है। ग्रीन सूट में आराध्या की मामी श्रीमा राय हैं। उनके अलावा आराध्या के ममेरे भाई भी पोज देते दिख रहे हैं।