रणवीर सिंह-दीपिका पादुकोण: सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन करने पहुंचा पावर कपल, दिखा अभिनेत्री का बेबी बंप

गणपति का आशीर्वाद लेने पहुंचीं दीपिका

बीते दिन 'धुरंधर' अभिनेता रणवीर सिंह लाल बाग के राजा के दरबार पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बप्पा के आगे मत्था टेका और प्रार्थना कर आशीर्वाद लिया। आज वे अपनी पत्नी चर्चित अदाकारा दीपिका के साथ सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे हैं। दीपिका जल्द दूसरी बार मां बनेंगी। इससे पहले उन्होंने भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया है। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनमें दीपिका का बेबी बंप साफ देखा जा सकता है।



कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर पहुंचे रणवीर-दीपिका

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, जिनमें दीपिका और रणवीर को सिद्धिविनायक जाते हुए देखा जा सकता है। रणवीर कुर्ता पजामा में हैं। वहीं, दीपिका सलवार सूट में दुपट्टा ओढ़े नजर आ रही हैं। बालों को जूड़ा बनाकर उन्होंने गजरा लगाकर स्टाइल किया है। चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो साफ नजर आ रहा है। कपल कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर परिसर की तरफ बढ़ रहा है।

