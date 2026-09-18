समय-मेधा डेटिंग रूमर्स: क्या दिसंबर में शादी करेंगे कॉमेडियन और अभिनेत्री? वायरल पोस्ट ने मचाई खलबली

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Samay Raina is set to marry Medha Shankr this December.👀❤️



As per a Reddit post, someone close to Samay Raina’s family says Samay wants to marry Medha Shankr this December, confirmed by his mother after speaking to him last night. For anyone who doesn’t know, Samay and Medha… pic.twitter.com/mHwmyecPyo विज्ञापन विज्ञापन — Abhishek Kumar (@Abhishek060722) September 17, 2026

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट कथित तौर पर रेडिट का है। पोस्ट में एक यूजर ने दावा किया है कि वह समय रैना के परिवार के काफी करीब है। यूजर के मुताबिक, उसने समय की मां से बातचीत की है और इस दौरान उसे पता चला कि समय और मेधा दिसंबर में शादी करने का प्लान बना रहे हैं। पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि समय जल्द से जल्द मेधा से शादी करना चाहते हैं।हालांकि, इस वायरल पोस्ट की अभी तक समय रैना या मेधा शंकर ने पुष्टि नहीं की है। ऐसे में यह साफ नहीं है कि शादी को लेकर किया जा रहा दावा कितना सच है।