{"_id":"6ae9d44b186344860d0c6312","slug":"ramayana-ranbir-kapoor-opens-up-film-criticism-online-actor-says-don-t-be-bothered-2026-11-03","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रामायण: 4000 करोड़ी फिल्म को लेकर हो रही ट्रोलिंग पर रणबीर कपूर ने दिया करारा जवाब, नितेश तिवारी ने कही ये बात","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म 'रामायण' इन दिनों काफी चर्चा में है। यह साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है, जो दो दिन बाद रिलीज होने वाली है। हालांकि, फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही इसके म्यूजिक और वीएफएक्स को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। अब हाल ही में एक IIMUN इवेंट के दौरान रणबीर कपूर ने फिल्म को लेकर हो रही आलोचनाओं पर अपनी बात रखी है। साथ ही उन्होंने बताया कि वह ऑनलाइन ट्रोलिंग को ज्यादा तवज्जो क्यों नहीं देते।

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क्या बोले रणबीर कपूर?

ऑनलाइन ट्रोलिंग के बारे में बात करते हुए रणबीर ने कहा, 'आज के समय में ऑनलाइन ट्रोलिंग की अपनी एक अलग ही दुनिया है। यह पुराने गाने 'कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना' की याद दिलाती है। मुझे लगता है कि जिंदगी में इस सोच को अपनाना चाहिए। लोगों की बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। मायने यह रखता है कि वे लोग क्या सोचते हैं, जो आपके काम की परवाह करते हैं, आपकी मेहनत, इरादे और अच्छाई को समझते हैं। मेरे लिए सबसे ज्यादा यही चीजें मायने रखती हैं।'



नितेश तिवारी ने रखी अपनी बात

फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी ने भी 'रामायण' को लेकर हो रही आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि फिल्म की पूरी टीम ने अपना सौ प्रतिशत दिया है। नितेश के मुताबिक,

'अगर आपका जमीर साफ है और आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, तो फिर आपको और क्या चाहिए?'

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यश ने भी फैंस से की थी खास अपील

इससे पहले यश भी फिल्म के वीएफएक्स को लेकर हो रही आलोचनाओं पर अपनी बात रख चुके हैं। अक्टूबर में हैदराबाद में हुए एक बड़े इवेंट के दौरान उन्होंने फैंस से फिल्म को खुले मन से देखने और वीएफएक्स में छोटी-छोटी कमियां निकालने से बचने की अपील की थी। यश ने फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा की तारीफ करते हुए कहा था कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपना पैसा और प्रतिष्ठा दांव पर लगाई है। नमित मल्होत्रा DNEG के ग्लोबल सीईओ भी हैं।



यश ने कहा था, 'नमित ने इस फिल्म को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए अपना पैसा और प्रतिष्ठा दांव पर लगाई है। इसलिए वीएफएक्स में छोटी-छोटी कमियां निकालने की कोशिश न करें। अगर हमने अभी उनके जैसे लोगों को खो दिया, तो ऐसा दोबारा नहीं होगा। इसमें कई साल लग जाएंगे और हम फिर पीछे चले जाएंगे। फिल्म को खुले मन से देखिए। उन्होंने हमेशा हर फीडबैक और आलोचना को स्वीकार किया है और उसे बेहतर बनाने की कोशिश की है। मैं अपनी तरफ से आप सभी से अपील करता हूं कि अगर आपको फिल्म पसंद आती है, तो एक साथ मिलकर इसे दुनिया के सामने पेश करें।'

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