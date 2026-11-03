रामायण: क्या तीन पार्ट में बनेगी फिल्म? रणबीर कपूर ने गलती से कर दिया बड़ा खुलासा; बोले- 'जिंदगी भर हमारा...'

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हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान रणबीर कपूर ने फिल्म पर काम करने के अपने अनुभव साझा किए। साथ ही, उन्होंने इसके दूसरे पार्ट को लेकर एक दिलचस्प अपडेट भी दिया। अभिनेता ने बताया कि वह दूसरे पार्ट का 50 प्रतिशत काम पहले ही पूरा कर चुके हैं। लेकिन उनकी अगली बात ने फैंस का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा।रणबीर ने कहा, 'मैं दूसरे पार्ट का 50 प्रतिशत काम पूरा कर चुका हूं। हम पहले से ही इसकी शूटिंग कर रहे हैं। जब हम दूसरे पार्ट या तीसरे पार्ट को पूरा कर लेंगे, अगर इसका तीसरा पार्ट बनता है तो। मुझे नहीं लगता कि यह फिल्म कभी हमारा पीछा छोड़ेगी। यह जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है। फिल्म का नतीजा चाहे जो भी हो, यह सिर्फ मेरे करियर को नई पहचान देने वाली नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी को बदलने वाली फिल्म है।'