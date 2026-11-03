फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Hanuman Ansh Song Fame Sunil Lodhi Begins Eye Treatment Makes Emotional Appeal For Prayers

सुनील लोधी: 'मेरे जीवन में भी रोशनी लौट आए', शुरू हुआ 'हनुमान अंश' फेम गायक की आंखों का इलाज; मांगी यह दुआ

Tue, 03 Nov 2026 07:04 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Tue, 03 Nov 2026 07:04 PM IST
सार

  • फिल्म 'हनुमान अंश' के गाने 'मैंने तेरे ही भरोसे' से पहचान बनाने वाले सुनील लोधी ने बड़ा अपडेट शेयर किया है।
  • उनकी आंखों के इलाज की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 
  • इस बीच अभिनेता ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए अपने दिल की बात कही है।

विज्ञापन
Hanuman Ansh Song Fame Sunil Lodhi Begins Eye Treatment Makes Emotional Appeal For Prayers
फिल्म 'हनुमान अंश' के गाने 'मैंने तेरे ही भरोसे' के सिंगर सुनील लोधी - फोटो : इंस्टाग्राम @suneel_lodhi.singer

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

फिल्म 'हनुमान अंश' के गाने 'मैंने तेरे ही भरोसे' को गाने वाले सुनील लोधी की आंखों का इलाज शुरू हो गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने एक भावुक कैप्शन भी लिखा। 
विज्ञापन


आंखों का इलाज हुआ शुरू 
तस्वीरें शेयर करते हुए सुनील ने लिखा, 'हे ईश्वर! आपने अब तक बहुत सहारा दिया है, हर मुश्किल में हौसला दिया है। आज मेरी आंखों के इलाज की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप सभी की दुआओं और आशीर्वाद से एक नई उम्मीद जगी है। प्रभु से बस इतनी-सी प्रार्थना है कि मेरे जीवन में भी रोशनी लौट आए और मैं इस खूबसूरत दुनिया को अपनी आंखों से देख सकूं।
विज्ञापन


मेरे माता-पिता का वर्षों का इंतजार पूरा हो, मेरे अपनों की दुआएं कबूल हों। आप सभी से निवेदन है कि मेरे लिए दिल से प्रार्थना कीजिए। आपका प्यार, आशीर्वाद और दुआएं ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। हे प्रभु! अब बस एक कृपा और कर देना… मेरी आंखों की रोशनी वापस लौटा देना। जय श्री राम।' 
विज्ञापन
विज्ञापन


सुनील की इस भावुक पोस्ट के बाद उनके चाहने वाले उनके जल्द स्वस्थ होने और आंखों की रोशनी वापस आने की कामना कर रहे हैं।
Trending Videos

Hanuman Ansh Song Fame Sunil Lodhi Begins Eye Treatment Makes Emotional Appeal For Prayers
फिल्म 'हनुमान अंश' के गाने 'मैंने तेरे ही भरोसे' के सिंगर सुनील लोधी - फोटो : इंस्टाग्राम @suneel_lodhi.singer
बचपन में भी आखों का इलाज करवाने की कोशिश की थी
सुनील के परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य है। परिवार के पास करीब दो एकड़ जमीन है और पशुपालन भी आय का एक जरिया है। बचपन में सुनील के माता-पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार उनका इलाज करावाया था, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकी। अब उन्होंने एक बार फिर आंखों का इलाज शुरू करवाया है। 

Hanuman Ansh Song Fame Sunil Lodhi Begins Eye Treatment Makes Emotional Appeal For Prayers
सुनील लोधी - फोटो : सोशल मीडिया
कौन हैं सुनील लोधी?
25 वर्षीय सुनील सिंह लोधी मध्य प्रदेश के सागर जिले के छोटे से गांव अगरा से हैं। सुनील जन्म से दृष्टिबाधित हैं और अपनी आंखों से दुनिया की रंगत नहीं देख पाते, लेकिन उनकी सुरीली आवाज ने उन्हें गांव की चौपालों और धार्मिक आयोजनों से निकालकर बॉलीवुड तक पहुंचा दिया है।

हाल ही में बाबा नीम करौली महाराज पर बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ में उनका गाया भजन 'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार दई...' ने लोगों के बीच काफी पॉपुलैरिटी हासिल की। सोशल मीडिया पर इस भजन पर हजारों रील्स बनाई गईं और उनकी गायकी को काफी तारीफें मिलीं। 

Hanuman Ansh Song Fame Sunil Lodhi Begins Eye Treatment Makes Emotional Appeal For Prayers
हनुमान अंश - फोटो : सोशल मीडिया
फिल्म ‘हनुमान अंश’ के बारे में 
  • फिल्म ‘हनुमान अंश’ 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 
  • इसे विशाल चतुर्वेदी ने लिखा और डायरेक्ट किया।
  • फिल्म में शोभिना डब्ल्यू. सत्य, विहान एस. हेगड़े, चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल के. रस्तोगी और गुलशन पांडे जैसे कलाकार हैं।
  • फिल्म को रागिनी एस., नम्रता जी. सिंह, अनुप्रिया ए. नगर और विशाल चतुर्वेदी ने प्रोड्यूस किया है।
  • फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भारत में ग्रॉस 452.96 करोड़ का कलेक्शन किया था। 

ये भी पढ़ें- रामायण: ऑनलाइन लीक करने वालों की खैर नहीं, फिल्म की पाइरेसी करने वालों पर होगी कार्रवाई; कोर्ट का बड़ा फैसला
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed