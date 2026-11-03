सुनील लोधी: 'मेरे जीवन में भी रोशनी लौट आए', शुरू हुआ 'हनुमान अंश' फेम गायक की आंखों का इलाज; मांगी यह दुआ

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तस्वीरें शेयर करते हुए सुनील ने लिखा, 'हे ईश्वर! आपने अब तक बहुत सहारा दिया है, हर मुश्किल में हौसला दिया है। आज मेरी आंखों के इलाज की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप सभी की दुआओं और आशीर्वाद से एक नई उम्मीद जगी है। प्रभु से बस इतनी-सी प्रार्थना है कि मेरे जीवन में भी रोशनी लौट आए और मैं इस खूबसूरत दुनिया को अपनी आंखों से देख सकूं।मेरे माता-पिता का वर्षों का इंतजार पूरा हो, मेरे अपनों की दुआएं कबूल हों। आप सभी से निवेदन है कि मेरे लिए दिल से प्रार्थना कीजिए। आपका प्यार, आशीर्वाद और दुआएं ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। हे प्रभु! अब बस एक कृपा और कर देना… मेरी आंखों की रोशनी वापस लौटा देना। जय श्री राम।'सुनील की इस भावुक पोस्ट के बाद उनके चाहने वाले उनके जल्द स्वस्थ होने और आंखों की रोशनी वापस आने की कामना कर रहे हैं।