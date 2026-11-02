{"_id":"6ae832e21c68dc5efb08f43a","slug":"ramayana-advance-booking-ranbir-kapoor-yash-movie-earn-more-than-46-cr-in-india-2026-11-02","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रामायण एडवांस बुकिंग: बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने को तैयार रणबीर कपूर की फिल्म? भारत में कमाए इतने करोड़","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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इसमें ब्लॉक की गई सीटों की कमाई भी शामिल है। वहीं, ब्लॉक सीटों को हटाने के बाद यह आंकड़ा 36.85 करोड़ रुपये है। ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। विज्ञापन रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' को रिलीज होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में इसकी एडवांस बुकिंग में भी उछाल देखने को मिल रहा है। फिल्म भारत में एडवांस बुकिंग से 50 करोड़ रुपये की कमाई के आंकड़े के करीब पहुंच गई है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने अब तक सभी दिनों की बुकिंग मिलाकर 45.96 करोड़ रुपये के टिकट बेच लिए हैं।

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कितने बिके 'रामायण' के टिकट?

2 नवंबर सुबह 6 बजे तक फिल्म के 11.01 लाख टिकट बिक चुके थे। देशभर के 527 शहरों के 1,708 सिनेमाघरों में फिल्म के 35,697 शो चल रहे हैं। एडवांस बुकिंग में ऑक्यूपेंसी 14 प्रतिशत दर्ज की गई है। इसमें ब्लॉक सीटें भी शामिल हैं। अब तक 75 शो हाउसफुल हो चुके हैं, जिनमें से 13 शो पूरी तरह सोल्ड आउट हैं।



पहले दिन की बुकिंग से मिल रहा सबसे ज्यादा फायदा

फिल्म की एडवांस बुकिंग में सबसे ज्यादा योगदान ओपनिंग डे यानी 5 नवंबर का है। गुरुवार को रिलीज के दिन के लिए फिल्म ने अब तक 25.39 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग दर्ज की है। इसमें ब्लॉक सीटों की कमाई शामिल है। वहीं, ब्लॉक सीटों को हटाने के बाद यह आंकड़ा 21.30 करोड़ रुपये है। यानी फिल्म की अब तक की कुल एडवांस बुकिंग में आधे से ज्यादा हिस्सेदारी पहले दिन की है।

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दिल्ली-एनसीआर सबसे आगे

शहरों के हिसाब से देखें तो दिल्ली-एनसीआर फिल्म के लिए सबसे बड़ा मार्केट बनकर उभरा है। यहां से फिल्म को 6.78 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग मिली है। इसके बाद मुंबई 6.08 करोड़ रुपये के साथ दूसरे और बेंगलुरु 5.79 करोड़ रुपये के साथ तीसरे नंबर पर है। वहीं, हैदराबाद से 2.81 करोड़ रुपये, पुणे से 2.17 करोड़ रुपये और कोलकाता से 1.68 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग हुई है।



राज्यों की बात करें, तो महाराष्ट्र 9.42 करोड़ रुपये के साथ सबसे आगे है। कर्नाटक से 7.15 करोड़ रुपये और दिल्ली से 6.78 करोड़ रुपये की बुकिंग हुई है। गुजरात ने 3.61 करोड़ रुपये और तेलंगाना ने 2.93 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। फिल्म की कुल एडवांस बुकिंग में टॉप 10 राज्यों की हिस्सेदारी करीब 85 प्रतिशत है।

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हिंदी वर्जन की सबसे ज्यादा डिमांड

भाषाओं के हिसाब से फिल्म का हिंदी वर्जन सबसे आगे चल रहा है। हिंदी में अब तक 38.70 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जो कुल कमाई का करीब 84 प्रतिशत है। वहीं, कन्नड़ वर्जन से 4.41 करोड़ रुपये और तेलुगु वर्जन से 2.35 करोड़ रुपये की बुकिंग हुई है। तमिल वर्जन की एडवांस बुकिंग 41.66 लाख रुपये और मलयालम वर्जन की बुकिंग 8.01 लाख रुपये तक पहुंच गई है।



3D और आईमैक्स फॉर्मेट को भी मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स

फिल्म की एडवांस बुकिंग में प्रीमियम फॉर्मेट का भी बड़ा योगदान है। हिंदी 3D शो से अब तक 21.57 करोड़ रुपये की बुकिंग हुई है, जबकि हिंदी 2D शो से 8.75 करोड़ रुपये मिले हैं। वहीं, हिंदी IMAX 3D की एडवांस बुकिंग 6.34 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।



आईमैक्स, 4DX, डॉल्बी सिनेमा, आइस थिएटर्स और एपिक जैसे प्रीमियम फॉर्मेट ने कुल मिलाकर 8.83 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग की है। खास बात यह है कि इन फॉर्मेट में फिल्म के सिर्फ 2 प्रतिशत शो उपलब्ध हैं। वहीं, हिंदी 3D की हिस्सेदारी फिल्म की कुल एडवांस बुकिंग में 47 प्रतिशत है।