कॉफी विद करण 9: 16 साल बाद शो में लौटे करीना-सैफ, नए एपिसोड में मिलेगा हंसी और ह्यूमर का तड़का; देखें प्रोमो

प्रोमो में करण करीना से पूछते हैं कि उनके हिसाब से इस समय बॉलीवुड की नंबर 1 अभिनेत्री कौन है? इस पर करीना बिना देर किए जवाब देती हैं, 'जो आपके सामने बैठी है।'करीना का यह जवाब सुनकर सैफ भी मजाक करने लगते हैं। वह कहते हैं, 'आप दूसरे लोगों की तारीफ भी कर सकती हैं।' दोनों की यह मजेदार बातचीत प्रोमो में काफी दिलचस्प लग रही है।शो के एक सेगमेंट में करण करीना और सैफ से 'K' अक्षर से शुरू होने वाली अभिनेत्रियों के नाम पूछते हैं। इस दौरान सैफ कविता का नाम लेते हैं और कहते हैं कि कोई तो इस नाम की एक्ट्रेस होगी ही। उनका ये जवाब सबको हंसने पर मजबूर कर देता है।प्रोमो देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाला एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है।