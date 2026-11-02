कॉफी विद करण 9: 16 साल बाद शो में लौटे करीना-सैफ, नए एपिसोड में मिलेगा हंसी और ह्यूमर का तड़का; देखें प्रोमो
- 'कॉफी विद करण 9' के नए एपिसोड का प्रोमो रिलीज हो गया है।
- इस बार काउच पर बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी करीना कपूर खान और सैफ अली खान नजर आने वाली है।
- शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें दोनों करण जौहर के साथ खूब मस्ती करते दिख रहे हैं।
विस्तार
'कॉफी विद करण 9' के चौथे एपिसोड में आएंगे करीना-सैफ
शो के नए प्रोमो में करण जौहर करीना और सैफ का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। करण जब बताते हैं कि यह शो का आखिरी सीजन है, तो करीना मजेदार अंदाज में कहती हैं, 'मैं बहुत खुश और राहत महसूस कर रही हूं। क्योंकि अब हमें बार-बार 'कॉफी विद करण' में नहीं आना पड़ेगा।'
वहीं, सैफ भी पीछे नहीं रहते। वह कहते हैं कि उन्हें शो में साइडकास्ट जैसा फील हो रहा है। उनकी इस बात पर करण भी हंसने लगते हैं।
प्रोमो में करण करीना से पूछते हैं कि उनके हिसाब से इस समय बॉलीवुड की नंबर 1 अभिनेत्री कौन है? इस पर करीना बिना देर किए जवाब देती हैं, 'जो आपके सामने बैठी है।'
करीना का यह जवाब सुनकर सैफ भी मजाक करने लगते हैं। वह कहते हैं, 'आप दूसरे लोगों की तारीफ भी कर सकती हैं।' दोनों की यह मजेदार बातचीत प्रोमो में काफी दिलचस्प लग रही है।
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शो के एक सेगमेंट में करण करीना और सैफ से 'K' अक्षर से शुरू होने वाली अभिनेत्रियों के नाम पूछते हैं। इस दौरान सैफ कविता का नाम लेते हैं और कहते हैं कि कोई तो इस नाम की एक्ट्रेस होगी ही। उनका ये जवाब सबको हंसने पर मजबूर कर देता है।
प्रोमो देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाला एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है।
देखें प्रोमो-