बिग बॉस 20: इस कंटेस्टेंट के लिए वोट करेंगे जम्मू-कश्मीर के सीएम, बोले- 'जीतकर कश्मीर लाएं ट्रॉफी'

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हाल ही में एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान उमर अब्दुल्ला से पूछा गया कि क्या वह जम्मू-कश्मीर के कंटेस्टेंट की मौजूदगी की वजह से 'बिग बॉस 20' देख रहे हैं? इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत काजी तौकीर का नाम लिया और बताया कि वह शो में उनकी जर्नी पर नजर बनाए हुए हैं।कश्मीर के युवाओं की उपलब्धियों पर खुशी जताते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'कश्मीरी युवा रणजी ट्रॉफी जीत रहे हैं। अब अगर काजी 'बिग बॉस' की ट्रॉफी जीत जाते हैं, तो यह बहुत अच्छी बात होगी। मैं उन्हें कुछ कॉन्सर्ट में देख चुका हूं। वह अच्छा गाते हैं।'