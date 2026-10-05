रकुल प्रीत सिंह: 'मेरी कोई बेनामी संपत्ति नहीं', आयकर विभाग की छापेमारी पर एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, क्या कहा?

कहा- 'गैर-कानूनी विदेशी लेन-देन में शामिल नहीं हूं'

एक्ट्रेस आगे लिखती हैं, 'मैं निजी तौर पर या किसी प्रोडक्शन हाउस की ओर से किसी भी तरह के गैर-कानूनी विदेशी लेन-देन में शामिल नहीं हूं। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि देश या विदेश में कहीं भी, किसी के भी नाम पर मेरी कोई बेनामी संपत्ति नहीं है। न तो मुझे कभी किसी ने कोई संपत्ति तोहफे में दी है और न ही मैं सिद्धांत के तौर पर ऐसे महंगे तोहफे स्वीकार करती हूं। मैं उन सभी लोगों से अपील करती हूं, जिन्होंने ये झूठी, दुर्भावनापूर्ण और अटकलों पर आधारित खबरें छापी हैं कि वे इन्हें वापस लें और सच्चाई स्पष्ट करें'।

