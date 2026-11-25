पाकिस्तानी सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' को भारत में बैन करने की मांग पर पाकिस्तान के एक मंत्री ने नाराजगी जताई है। पाकिस्तान के योजना मंत्री अहसान इकबाल ने बुधवार को इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि कला और संस्कृति को राजनीति से जोड़ना सही नहीं है।

दरअसल, नेटफ्लिक्स की पहली पाकिस्तानी ओरिजिनल सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' का ट्रेलर रिलीज होने के बाद भारत में इसका विरोध शुरू हो गया है। भारत के दो फिल्म संगठनों- ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने सीरीज पर आपत्ति जताई है। दोनों संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इसे भारत में बैन करने की मांग की है।हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि सीरीज 4 दिसंबर को भारत में भी रिलीज होगी या इसकी रिलीज सिर्फ पाकिस्तान और दूसरे देशों तक सीमित रहेगी।

अहसान इकबाल ने भारत को दी नसीहत

पाकिस्तान के मंत्री अहसान इकबाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए भारत में सीरीज को बैन करने की मांग पर सवाल उठाए।



उन्होंने लिखा, 'पहले खेल को हथियार बनाया गया, फिर पानी को और अब कला और संस्कृति को निशाना बनाया जा रहा है। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन नई दिल्ली से पाकिस्तानी कंटेंट पर हमेशा के लिए बैन लगाने की मांग कर रहा है। आखिर आप कितने असुरक्षित हैं कि आपको एक क्रिकेट मैच राजनीतिक खतरा और टीवी ड्रामा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा लगने लगा है? भारत, थोड़ा बड़ा हो जाओ। खिलाड़ियों को खेलने दो, पानी को बहने दो, कलाकारों को अपनी कला दिखाने दो और दर्शकों को यह तय करने दो कि उन्हें क्या देखना है।'



मंत्री की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उनका समर्थन किया। इन लोगों का कहना है कि कला और मनोरंजन को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए।