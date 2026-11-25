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हर साल फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑस्कर के इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक फिल्म भेजता है।इस बारे में पीटीआई से बातचीत में शरवरी ने कहा, 'हमारे लिए कोई भी जीत बड़ी जीत है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि किस फिल्म को चुना गया है। यह कोई रेस नहीं है। 'गोंधल' एक शानदार फिल्म है। मैंने खुद यह फिल्म देखी है। यह एक मराठी फिल्म है और मुझे इस पर भी बहुत गर्व है। यह एक बेहतरीन फिल्म है, जिसमें दुनिया को बताने के लिए बहुत कुछ है। यह बहुत अच्छी बात है कि इस फिल्म को आगे बढ़ने का मौका मिला है।'उन्होंने आगे कहा, 'अगर हमारी फिल्म ऑस्कर में जाती, तो वह भी बहुत अच्छी बात होती। इसमें बुरा क्या होता? लेकिन इस बात को लेकर हमारे मन में कोई नाराजगी नहीं है।'