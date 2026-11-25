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National Commission for Women (@NCWIndia) posts on X, "राष्ट्रीय महिला आयोग ने 24 नवंबर 2026 को एबीपी लाइव द्वारा प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट एवं सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित वीडियो का स्वतः संज्ञान लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, स्टैंड-अप कॉमेडियन यश माहेश्वरी द्वारा छठ पूजा करने वाली विवाहित महिलाओं तथा नाक से लंबा सिंदूर लगाने की पारंपरिक प्रथा को लेकर कथित तौर पर अश्लील एवं अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर ने बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) को वीडियो की सत्यता एवं संदर्भ की जांच करने तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कथित टिप्पणियों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने तथा आरोपों की पुष्टि होने पर उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। आवश्यकता पड़ने पर अन्य राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आयोग ने 7 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) मांगी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाना या उनकी धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं पर अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियां करना स्वीकार्य नहीं है। महिलाओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा सर्वोपरि है तथा कानून का उल्लंघन पाए जाने पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।" — Press Trust of India (@PTI_News) November 25, 2026

आयोग ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) को वीडियो की सच्चाई और उसके संदर्भ की जांच करने का निर्देश दिया है।साथ ही कॉमेडियन की कथित टिप्पणियों की भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 79 और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत जांच करने को कहा है।आयोग ने निर्देश दिया है कि इस मामले से जुड़े डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखा जाए। अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ भी तालमेल बनाने के निर्देश दिए गए हैं।राष्ट्रीय महिला आयोग ने बिहार पुलिस से सात दिनों के भीतर इस मामले में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट (ATR) भी मांगी है।आयोग ने अपने बयान में कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाना या उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को लेकर अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणी करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। महिलाओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा सबसे जरूरी है। अगर कानून का उल्लंघन पाया जाता है, तो उचित कार्रवाई होनी चाहिए।