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एक्टिंग करने के फैसले से नाराज थे पिता

बातचीत के दौरान रवि किशन ने बताया कि 1990 के दशक में उनके परिवार को उनका एक्टिंग की दुनिया में जाने का फैसला बिल्कुल पसंद नहीं था।



अपने थिएटर के दिनों का एक किस्सा सुनाते हुए रवि किशन ने कहा, 'मेरे पिता पुजारी थे और दूध का कारोबार भी करते थे। वह चाहते थे कि मैं भी उनका कारोबार संभालूं या कोई सरकारी नौकरी कर लूं। इसी दौरान मैं कभी-कभी छोटे-मोटे थिएटर भी किया करता था। एक बार मैंने साड़ी पहनी और रामलीला में हिस्सा लिया। इसके बाद मेरे पिता ने मेरी खूब पिटाई की। वह बार-बार मुझसे पूछते थे कि क्या तुम डांसर बनना चाहते हो?

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करण जौहर के चर्चित चैट शो 'कॉफी विद करण' सीजन 9 के लेटेस्ट एपिसोड में रवि किशन ने अपनी जिंदगी के मुश्किल दिनों को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। जानिए उन्होंने क्या कहा।