KWK 9: रवि किशन ने फिल्म के लिए छोड़ी लाखों की फीस, क्यों प्रोड्यूसर के घर से टेप रिकॉर्डर उठा लाए थे अक्षय?
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Wed, 25 Nov 2026 10:57 PM IST
सार
- Koffee With Karan 9: अभिनेता अक्षय कुमार और अभिनेता और नेता रवि किशन शो 'कॉफी विद करण' में पहुंचे।
- इस दौरान दोनों एक्टर्स ने अपने शुरुआती दिनों के संघर्षों को लेकर एक दिलचस्प किस्सा सुनाया।
- शो में दोनों कलाकारों ने अपने जीवन से जुड़ी कई जरूरी बातें बताई।
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विस्तार
करण जौहर के चर्चित चैट शो 'कॉफी विद करण' सीजन 9 के लेटेस्ट एपिसोड में रवि किशन ने अपनी जिंदगी के मुश्किल दिनों को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। जानिए उन्होंने क्या कहा।
रवि किशन ने फिल्म के लिए छोड़ दी थी अपनी फीस
बातचीत के दौरान रवि किशन ने फिल्म 'उधार की जिंदगी' से जुड़ा एक किस्सा साझा किया। इस फिल्म में काजोल और जितेंद्र मुख्य भूमिकाओं में थे। रवि किशन का फिल्म में छोटा सा किरदार था और इसके लिए उन्हें एक लाख रुपये से ज्यादा फीस मिलने की उम्मीद थी।
हालांकि, फिल्म की डबिंग पूरी करने के बाद निर्माता ने उनके सामने एक मुश्किल शर्त रख दी। निर्माता ने उनसे कहा कि या तो वह अपनी पूरी फीस ले लें या फिर फिल्म में उनके सीन रखे जाएंगे।
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रवि किशन ने बताया कि उस समय उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी, क्योंकि उनके गांव में परिवार की जमीन गिरवी रखी हुई थी। इसके बावजूद उन्होंने बाकी फीस छोड़ने का फैसला किया। उनके लिए उस समय पैसों से ज्यादा जरूरी फिल्म में बने रहना था, क्योंकि वह लगातार इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे।
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रवि किशन ने फिल्म के लिए छोड़ दी थी अपनी फीस
बातचीत के दौरान रवि किशन ने फिल्म 'उधार की जिंदगी' से जुड़ा एक किस्सा साझा किया। इस फिल्म में काजोल और जितेंद्र मुख्य भूमिकाओं में थे। रवि किशन का फिल्म में छोटा सा किरदार था और इसके लिए उन्हें एक लाख रुपये से ज्यादा फीस मिलने की उम्मीद थी।
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हालांकि, फिल्म की डबिंग पूरी करने के बाद निर्माता ने उनके सामने एक मुश्किल शर्त रख दी। निर्माता ने उनसे कहा कि या तो वह अपनी पूरी फीस ले लें या फिर फिल्म में उनके सीन रखे जाएंगे।
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रवि किशन ने बताया कि उस समय उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी, क्योंकि उनके गांव में परिवार की जमीन गिरवी रखी हुई थी। इसके बावजूद उन्होंने बाकी फीस छोड़ने का फैसला किया। उनके लिए उस समय पैसों से ज्यादा जरूरी फिल्म में बने रहना था, क्योंकि वह लगातार इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे।
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अक्षय कुमार ने निर्माता के घर से उठा लिया था टेप रिकॉर्डर
रवि किशन की बात सुनकर अक्षय कुमार ने भी अपने संघर्ष के दिनों का एक ऐसा ही किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि एक निर्माता ने उनकी करीब 68 हजार रुपये की फीस रोक ली थी। उस समय यह रकम उनके लिए बहुत मायने रखती थी। जब कई बार कोशिश करने के बाद भी उन्हें पैसे नहीं मिले, तो वह मुंबई के माहिम में उस निर्माता के घर पहुंच गए।
इस घटना को याद करते हुए अक्षय ने कहा, 'उसने मुझे पैसे नहीं दिए थे और फिल्म भी फ्लॉप हो गई थी। लेकिन मुझे अपने पैसे चाहिए थे। मेरे करीब 68 हजार रुपये बाकी थे, जो उस समय मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। मैं मुंबई के माहिम में उसके घर गया और दरवाजे की घंटी बजाई। उसने दरवाजा खोला। वह कद में छोटा था, इसलिए मैंने नीचे देखा और उसने ऊपर मेरी तरफ देखा। वह समझ गया था कि मैं अपने पैसे लेने आया हूं।'
अक्षय ने आगे बताया, 'इसके बाद मैंने घर के अंदर देखा। हॉल में एक टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था। मैंने उसका प्लग निकाला और उसे उठाकर अपने साथ ले आया। मैं बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसने मुझे पैसे नहीं दिए थे। उसने मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। मैंने वह टेप रिकॉर्डर हीरा पन्ना में 32 हजार रुपये में बेच दिया। आज तक भी उसने मेरे बाकी पैसे वापस नहीं किए हैं।'
ये भी पढ़ें- कॉफी विद करण: 'मेरे पिता मुझे मार डालना चाहते थे', रवि किशन ने बयां किया दर्द, शो में किया बड़ा खुलासा
रवि किशन की बात सुनकर अक्षय कुमार ने भी अपने संघर्ष के दिनों का एक ऐसा ही किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि एक निर्माता ने उनकी करीब 68 हजार रुपये की फीस रोक ली थी। उस समय यह रकम उनके लिए बहुत मायने रखती थी। जब कई बार कोशिश करने के बाद भी उन्हें पैसे नहीं मिले, तो वह मुंबई के माहिम में उस निर्माता के घर पहुंच गए।
इस घटना को याद करते हुए अक्षय ने कहा, 'उसने मुझे पैसे नहीं दिए थे और फिल्म भी फ्लॉप हो गई थी। लेकिन मुझे अपने पैसे चाहिए थे। मेरे करीब 68 हजार रुपये बाकी थे, जो उस समय मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। मैं मुंबई के माहिम में उसके घर गया और दरवाजे की घंटी बजाई। उसने दरवाजा खोला। वह कद में छोटा था, इसलिए मैंने नीचे देखा और उसने ऊपर मेरी तरफ देखा। वह समझ गया था कि मैं अपने पैसे लेने आया हूं।'
अक्षय ने आगे बताया, 'इसके बाद मैंने घर के अंदर देखा। हॉल में एक टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था। मैंने उसका प्लग निकाला और उसे उठाकर अपने साथ ले आया। मैं बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसने मुझे पैसे नहीं दिए थे। उसने मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। मैंने वह टेप रिकॉर्डर हीरा पन्ना में 32 हजार रुपये में बेच दिया। आज तक भी उसने मेरे बाकी पैसे वापस नहीं किए हैं।'
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