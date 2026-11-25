रवि किशन की बात सुनकर अक्षय कुमार ने भी अपने संघर्ष के दिनों का एक ऐसा ही किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि एक निर्माता ने उनकी करीब 68 हजार रुपये की फीस रोक ली थी। उस समय यह रकम उनके लिए बहुत मायने रखती थी। जब कई बार कोशिश करने के बाद भी उन्हें पैसे नहीं मिले, तो वह मुंबई के माहिम में उस निर्माता के घर पहुंच गए।इस घटना को याद करते हुए अक्षय ने कहा, 'उसने मुझे पैसे नहीं दिए थे और फिल्म भी फ्लॉप हो गई थी। लेकिन मुझे अपने पैसे चाहिए थे। मेरे करीब 68 हजार रुपये बाकी थे, जो उस समय मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। मैं मुंबई के माहिम में उसके घर गया और दरवाजे की घंटी बजाई। उसने दरवाजा खोला। वह कद में छोटा था, इसलिए मैंने नीचे देखा और उसने ऊपर मेरी तरफ देखा। वह समझ गया था कि मैं अपने पैसे लेने आया हूं।'अक्षय ने आगे बताया, 'इसके बाद मैंने घर के अंदर देखा। हॉल में एक टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था। मैंने उसका प्लग निकाला और उसे उठाकर अपने साथ ले आया। मैं बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसने मुझे पैसे नहीं दिए थे। उसने मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। मैंने वह टेप रिकॉर्डर हीरा पन्ना में 32 हजार रुपये में बेच दिया। आज तक भी उसने मेरे बाकी पैसे वापस नहीं किए हैं।'