संजय मिश्रा: अदाकारी के बाद संजय मिश्रा ने थामी कलम; सिनेमा के अनुभवों को दिया किताब का रूप, कब होगी लॉन्च?

संजय मिश्रा की चर्चित फिल्में

बता दें कि संजय मिश्रा को साल 2024 में 'भक्षक' के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीता। संजय मिश्रा ने आगे कहा, 'मैं बहुत पढ़ा-लिखा नहीं हूं। फिर भी, मैं लिखूंगा और आप पढ़ेंगे'। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) के पूर्व छात्र मिश्रा ने साल 1995 में 'ओह डार्लिंग! ये है इंडिया' फिल्म से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने 'आंखों देखी', 'वध', 'मसान', 'ऑल द बेस्ट- फन बिगिन्स', 'गोलमाल' और 'धमाल' जैसी फिल्मों में अपने किरदारों के जरिए पहचान बनाई।