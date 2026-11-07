{"_id":"6aef090d71162154f005df5f","slug":"priyanka-chopra-announces-ventilator-2-with-director-rajesh-mapuskar-film-release-2027-2026-11-07","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"प्रियंका चोपड़ा: 'वेंटिलेटर 2' का हुआ ऐलान, जानें कब आएगा नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म का सीक्वल","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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प्रियंका ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी पर्पल पेबल पिक्चर्स के बैनर तले मराठी फिल्म 'वेंटिलेटर' के सीक्वल 'वेंटिलेटर 2' की घोषणा की है। खास बात यह है कि इस फिल्म के साथ करीब 10 साल बाद एक बार फिर निर्देशक राजेश मापुस्कर जुड़ने जा रहे हैं। विज्ञापन बॉलीवुड में इन दिनों फिल्मों के सीक्वल बनाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। कई ऐसी फिल्में हैं, जिन्होंने अपनी कहानी और किरदारों से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई और अब उनके अगले पार्ट का इंतजार किया जा रहा है। इसी बीच अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने भी अपनी एक खास फिल्म की दुनिया में वापसी का ऐलान कर दिया है।

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अभिनेत्री ने किया पोस्ट

प्रियंका चोपड़ा ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा सोशल मीडिया पर की। फिल्म के पहले पार्ट को याद करते हुए उन्होंने बताया कि करीब एक दशक पहले उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के जरिए ऐसी कहानियां दर्शकों तक पहुंचाने का फैसला किया था, जिनका कोई खास मतलब हो। 'वेंटिलेटर' भी उन्हीं कहानियों में से एक थी। अब 10 साल बाद वह एक बार फिर इस कहानी की दुनिया में लौट रही हैं।



अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर लिखा, '10 साल पहले पर्पल पेबल पिक्चर्स के साथ मैंने तय किया था कि मैं ऐसी कहानियां सुनाना चाहती हूं, जिनका कोई मतलब हो। 'वेंटिलेटर' हमारी कंपनी के लिए ऐसी ही एक अहम कहानी थी। एक दशक बाद हम फिर से इसकी दुनिया में लौट रहे हैं।'

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कब रिलीज होगी 'वेंटिलेटर 2'

'वेंटिलेटर 2' का निर्माण प्रियंका चोपड़ा, डॉ. मधु चोपड़ा और राजेश मापुस्कर मिलकर करेंगे। फिल्म को पर्पल पेबल पिक्चर्स और मैजिग पिक्चर्स के बैनर तले बनाया जाएगा। इसके निर्देशन और लेखन की जिम्मेदारी भी राजेश मापुस्कर ही संभालेंगे। फिल्म 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हालांकि, अभी इसकी स्टारकास्ट और कहानी से जुड़ी जानकारी सामने नहीं आई है।



प्रियंका के प्रोडक्शन की खास फिल्मों में शामिल 'वेंटिलेटर'

'वेंटिलेटर' प्रियंका चोपड़ा के प्रोडक्शन करियर की सबसे अहम फिल्मों में से एक रही है। प्रियंका ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी पर्पल पेबल पिक्चर्स की शुरुआत नए कलाकारों को मौका देने और लीक से हटकर कहानियों को दर्शकों तक पहुंचाने के मकसद से की थी। इस बैनर के तहत 'वेंटिलेटर', 'पहूना: द लिटिल विजिटर्स', 'फायरब्रांड', 'पानी', 'द स्काई इज पिंक', 'द व्हाइट टाइगर', 'टू किल अ टाइगर' और 'अनुजा' जैसी फिल्मों का निर्माण हुआ है।



इनमें से कई फिल्मों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। 'वेंटिलेटर' ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अपने नाम किए थे। वहीं, 'पानी' को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। इसके अलावा 'द व्हाइट टाइगर', 'टू किल अ टाइगर' और 'अनुजा' जैसी अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं को ऑस्कर के लिए नामांकन भी मिला।

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