प्रीति जिंटा: अभिनेत्री ने पहनी थी 'टीम तुकाराम मुंढे' वाली टी-शर्ट, अब एफडीए चीफ ने कह दी ये बात

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विज्ञापन महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर तुकाराम मुंढे लंबे समय से चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने राज्य में खाद्य सुरक्षा अभियान चलाया, जिसके तहत कई अहम फैसले भी लिये। आम लोगों के साथ-साथ कई बॉलीवुड सितारों ने भी एफडीए चीफ के काम की तारीफ की और उन्हें सपोर्ट किया। अब इस पर तुकाराम मुंढे ने खुद प्रतिक्रिया दी है।

क्या बोले तुकाराम मुंढे?

अभिनेत्री प्रीति जिंटा और मल्लिका शेरावत समेत कई कलाकारों के समर्थन को स्वीकार करते हुए तुकाराम मुंढे ने कहा कि लोगों का समर्थन सिर्फ दिखावे तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे काम और भागीदारी में बदलना चाहिए।

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प्रीति जिंटा की टी-शर्ट पर कही ये बात

बता दें कि प्रीति जिंटा ने हाल ही में ब्लैक रंग की टी-शर्ट पहनकर एफडीए प्रमुख का समर्थन किया था। अभिनेत्री की टी-शर्ट पर 'टीम तुकाराम मुंढे' लिखा था और उन्होंने महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर की तारीफ भी की थी। अभिनेत्री ने कहा था, 'अब समय आ गया है कि ऐसे हीरोज का जश्न मनाया जाए।'



अब जब मुंढे से इसके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने पीटीआई से बात करते हुए कहा, 'मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से बात नहीं की है और न ही फोन पर हमारी बात हुई है। लेकिन मैं आभारी हूं कि उन्होंने 'टीम तुकाराम मुंढे' का जिक्र किया।'

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