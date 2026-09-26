प्रीति जिंटा: अभिनेत्री ने पहनी थी 'टीम तुकाराम मुंढे' वाली टी-शर्ट, अब एफडीए चीफ ने कह दी ये बात
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: राजश्री वर्मा Updated Sat, 26 Sep 2026 11:22 AM IST
सार
FDA Chief Tukaram Mundhe: अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने कुछ दिन पहले 'टीम तुकाराम मुंढे' लिखी हुई एक टी-शर्ट पहनी थी। अब इस पर खुद एफडीए चीफ ने रिएक्शन दिया है। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
विज्ञापन
विस्तार
महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर तुकाराम मुंढे लंबे समय से चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने राज्य में खाद्य सुरक्षा अभियान चलाया, जिसके तहत कई अहम फैसले भी लिये। आम लोगों के साथ-साथ कई बॉलीवुड सितारों ने भी एफडीए चीफ के काम की तारीफ की और उन्हें सपोर्ट किया। अब इस पर तुकाराम मुंढे ने खुद प्रतिक्रिया दी है।
विज्ञापन
क्या बोले तुकाराम मुंढे?
अभिनेत्री प्रीति जिंटा और मल्लिका शेरावत समेत कई कलाकारों के समर्थन को स्वीकार करते हुए तुकाराम मुंढे ने कहा कि लोगों का समर्थन सिर्फ दिखावे तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे काम और भागीदारी में बदलना चाहिए।
अभिनेत्री प्रीति जिंटा और मल्लिका शेरावत समेत कई कलाकारों के समर्थन को स्वीकार करते हुए तुकाराम मुंढे ने कहा कि लोगों का समर्थन सिर्फ दिखावे तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे काम और भागीदारी में बदलना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
प्रीति जिंटा की टी-शर्ट पर कही ये बात
बता दें कि प्रीति जिंटा ने हाल ही में ब्लैक रंग की टी-शर्ट पहनकर एफडीए प्रमुख का समर्थन किया था। अभिनेत्री की टी-शर्ट पर 'टीम तुकाराम मुंढे' लिखा था और उन्होंने महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर की तारीफ भी की थी। अभिनेत्री ने कहा था, 'अब समय आ गया है कि ऐसे हीरोज का जश्न मनाया जाए।'
अब जब मुंढे से इसके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने पीटीआई से बात करते हुए कहा, 'मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से बात नहीं की है और न ही फोन पर हमारी बात हुई है। लेकिन मैं आभारी हूं कि उन्होंने 'टीम तुकाराम मुंढे' का जिक्र किया।'
बता दें कि प्रीति जिंटा ने हाल ही में ब्लैक रंग की टी-शर्ट पहनकर एफडीए प्रमुख का समर्थन किया था। अभिनेत्री की टी-शर्ट पर 'टीम तुकाराम मुंढे' लिखा था और उन्होंने महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर की तारीफ भी की थी। अभिनेत्री ने कहा था, 'अब समय आ गया है कि ऐसे हीरोज का जश्न मनाया जाए।'
अब जब मुंढे से इसके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने पीटीआई से बात करते हुए कहा, 'मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से बात नहीं की है और न ही फोन पर हमारी बात हुई है। लेकिन मैं आभारी हूं कि उन्होंने 'टीम तुकाराम मुंढे' का जिक्र किया।'
तुकाराम मुंढे ने किया धन्यवाद
मुंढे ने अभियान का समर्थन करने वाले लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि ऐसे समर्थन के बाद लोगों को इसमें शामिल होकर काम भी करना चाहिए। उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि समाज के हर स्तर और हर क्षेत्र में अच्छे इरादे रखने वाले लोग मौजूद हैं। ऐसे अच्छे कामों के लिए एक टीम बनाई जानी चाहिए और अच्छे विचारों, सोच और काम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।'
उन्होंने आगे कहा, 'टीम तुकाराम मुंढे' लिखी टी-शर्ट पहनना ही काफी नहीं है। सिर्फ नाम दिखाने से काम नहीं चलेगा। असल काम करना होगा और सही सोच अपनानी होगी।' बता दें कि प्रीति जिंटा के अलावा मल्लिका शेरावत, ट्विंकल खन्ना भी एफडीए चीफ के काम की तारीफ कर चुकी हैं।
मुंढे ने अभियान का समर्थन करने वाले लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि ऐसे समर्थन के बाद लोगों को इसमें शामिल होकर काम भी करना चाहिए। उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि समाज के हर स्तर और हर क्षेत्र में अच्छे इरादे रखने वाले लोग मौजूद हैं। ऐसे अच्छे कामों के लिए एक टीम बनाई जानी चाहिए और अच्छे विचारों, सोच और काम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।'
उन्होंने आगे कहा, 'टीम तुकाराम मुंढे' लिखी टी-शर्ट पहनना ही काफी नहीं है। सिर्फ नाम दिखाने से काम नहीं चलेगा। असल काम करना होगा और सही सोच अपनानी होगी।' बता दें कि प्रीति जिंटा के अलावा मल्लिका शेरावत, ट्विंकल खन्ना भी एफडीए चीफ के काम की तारीफ कर चुकी हैं।