रामायण: क्या रणबीर कपूर की फिल्म का प्रमोशन करेंगे मिस्टर बीस्ट? यूट्यूबर की भारत यात्रा के बीच चर्चा शुरू

आज आयोजित होगा इवेंट?

मिस्टर बीस्ट को हाल ही में अपनी पत्नी और टीम के साथ ताजमहल घूमते हुए देखा गया। उनकी भारत यात्रा को लेकर ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह कंटेंट क्रिएटर नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' के प्रमोशन कैंपेन के तहत एक स्पेशल अपीयरेंस दे सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 सितंबर को मिस्टर बीस्ट एक चैट शो करने वाले हैं। इसमें फिल्म के सितारे हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि, फिल्म के मेकर्स की तरफ से इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।



MR BEAST ✖️ RAMAYANA



MrBeast already in India! 🇮🇳



Tomorrow SPECIAL CHAT SHOW in

will be hosted in Prime Focus studios,

Film City Mumbai 🎬



Live streaming on @WorldOfRamayana

all social media platforms, Media and

special guests invited #Ramayana is

going to be Global… pic.twitter.com/wjjQpB0Wuk — vikas Pandey (@vikaspandey017) September 25, 2026