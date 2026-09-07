वायरल वीडियो: क्या पाकिस्तान ने कॉपी किया प्रभास की फिल्म का सीन, वीडियो देख फैंस को याद आई ‘सालार’; जानें सच

पाकिस्तान से कैसे जुड़ा यह वीडियो?

सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को लेकर अभी तक कोई पुष्टी नहीं हुई है। न ही इसके एआई से बनाये जाने की जानकारी मिली है। यह भी हो सकता है कि यह एक फैन मेड वीडियो क्लिप हो। हालांकि किसी फिल्म के मशहूर सीन को कॉपी किया जाना बहुत ही आम बात है।

फिलहाल यूजर्स इसे पाकिस्तानी क्रेएटर हसीब बिलाल से जोड़ रहे हैं, क्योंकि वह साउथ सिनेमा की फिल्मों के कई एक्शन सीन कॉपी करते हैं। मगर अब तक उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा।