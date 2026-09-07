राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह: पहली बार दिल्ली से बाहर आयोजित होगी सेरेमनी; जानिए कब और कहां होगा आयोजन?

राष्ट्रपति मुर्मू प्रदान करेंगी सम्मान

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स सेरेमनी अपने 72 साल के इतिहास में पहली बार दिल्ली से बाहर गुजरात के एकता नगर (केवड़िया) में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को पुरस्कार प्रदान करेंगी। आज सोमवार को अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

केवड़िया, जिसका नाम बदलकर अब एकता नगर कर दिया गया है, वहां दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। सरदार वल्लभभाई पटेल की यह प्रतिमा 597 फीट ऊंची है। इसका उद्घाटन साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।