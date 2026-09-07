परिणीति चोपड़ा: दो साल बाद वेब सीरीज ‘शक’ से वापसी करेंगी अभिनेत्री, पोस्टर में दिखा अलग अंदाज; कब होगी रिलीज?

कौन हैं निर्माता- निर्देशक?

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाली वेब सीरीज 'शक: ट्रस्ट नो वन' का निर्देशन रेंसिल डी'सिल्वा ने किया है। रेंसिल इससे पहले 'उंगली', 'कुर्बान', 'डायल हंड्र्रेड' और 'बैड कॉप' जैसे प्रोजेक्ट्स से जुड़े रहे हैं। वहीं सीरीज का निर्माण सिद्धार्थ पी मल्होत्रा कर रहे हैं। इस समय वह मशहूर अदाकारा मीना कुमारी की बायोपिक को लेकर चर्चा में हैं। बता दें कि परिणीति अभिनीत इस सीरीज का नाम पहले 'तलाश: ए मदर्स सर्च' था। मगर बाद में इसे बदल दिया गया।