ग्लोबल टच के साथ 'डैडी कूल-किंग वर्जन' शानदार

इस गाने के लिरिक्स कुमार के हैं। यह गाना दरअसल, बोनी एम के 1976 के क्लासिक गाने पर आधारित है, जिसमें उनके मूल अंग्रेजी वोकल्स को शामिल किया गया है। इस तरह 'डैडी कूल-किंग वर्जन' में बोनी एम. के मशहूर ग्लोबल हिट गाने 'डैडी कूल' की तासीर भी बरकरार है। सचिन-जिगर ने 'डैडी कूल' को नए अंदाज में कंपोज किया है। कोरियोग्राफी वैभवी मर्चेंट ने की है।

बता दें कि यह गाना मेटा के प्रमुख कार्यक्रम ‘हाउस ऑफ इंस्टाग्राम 2026’ में लॉन्च हुआ है, जहां देश के 700 से अधिक लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर्स एक साथ आए।