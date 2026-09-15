बिग बॉस 20: क्यों अरिश्फा खान पर भड़के स्काउट? नए एपिसोड में होगा जबरदस्त हंगामा; प्रोमो से बढ़ी एक्साइटमेंट

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दरअसल, मेकर्स ने एक नया प्रोमो शेयर किया है। इसमें कप्तानी के लिए नया टास्क दिया जाता है, जहां लड़कियों को लड़कों पर कलर फेंकना होगा। इसके बाद दूसरे सीन में अरिश्फा खान और स्काउट गेम खेलते हुए नजर आते हैं।इस बीच अरिश्फा स्काउट के मुंह पर कलर फेंक देती हैं। इसके बाद स्काउट अरिश्फा को कुछ कहते हैं, तो उदिति बीच में आकर उनसे अरिश्फा को हाथ ना लगाने को कहती हैं। आगे जब एक बार और स्काउट के मुंह पर कलर लग जाता है, तो वो काफी गुस्सा हो जाते हैं, और जोर-जोर से चिल्लाने लगते हैं।वहीं अरिश्फा भी इस दौरान गुस्से में नजर आती हैं। वीडियो के आखिर में स्काउट अपनी ऑडियंस से कहते हैं, 'आप लोगों ने देखा ही है, जो भी हुआ। मैं इस पॉइंट के बाद आपसे सबसे ज्यादा सपोर्ट की उम्मीद करता हूं।'