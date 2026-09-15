बिग बॉस 20: क्यों अरिश्फा खान पर भड़के स्काउट? नए एपिसोड में होगा जबरदस्त हंगामा; प्रोमो से बढ़ी एक्साइटमेंट
Bigg Boss 20: 'बिग बॉस 20' के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त हंगामा देखने को मिलने वाला है। रिलीज हुए नए प्रोमो को देखकर फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। जानिए वीडियो में क्या कुछ है खास।
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क्यों हुई अरिश्फा और स्काउट के बीच लड़ाई?
दरअसल, मेकर्स ने एक नया प्रोमो शेयर किया है। इसमें कप्तानी के लिए नया टास्क दिया जाता है, जहां लड़कियों को लड़कों पर कलर फेंकना होगा। इसके बाद दूसरे सीन में अरिश्फा खान और स्काउट गेम खेलते हुए नजर आते हैं।
इस बीच अरिश्फा स्काउट के मुंह पर कलर फेंक देती हैं। इसके बाद स्काउट अरिश्फा को कुछ कहते हैं, तो उदिति बीच में आकर उनसे अरिश्फा को हाथ ना लगाने को कहती हैं। आगे जब एक बार और स्काउट के मुंह पर कलर लग जाता है, तो वो काफी गुस्सा हो जाते हैं, और जोर-जोर से चिल्लाने लगते हैं।
वहीं अरिश्फा भी इस दौरान गुस्से में नजर आती हैं। वीडियो के आखिर में स्काउट अपनी ऑडियंस से कहते हैं, 'आप लोगों ने देखा ही है, जो भी हुआ। मैं इस पॉइंट के बाद आपसे सबसे ज्यादा सपोर्ट की उम्मीद करता हूं।'
- नए प्रोमो को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले एपिसोड में काफी हंगामा देखने को मिलने वाला है।
- अब इसके लिए फैंस में एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है।
- बता दें कि बिग बॉस 20 में एक बार फिर सलमान खान होस्ट के तौर पर नजर आ रहे हैं।
- शो को कलर्स टीवी और जियो होटस्टार पर देखा जा सकता है।
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