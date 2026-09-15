दिलजीत दोसांझ: ऐतिहासिक कॉन्सर्ट के बाद सिंगर ने किया फैंस का धन्यवाद, पोस्ट शेयर कर लिखा खास नोट; कही ये बात

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दिलजीत दोसांझ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'कल इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया। इसे मुमकिन बनाने वाले आप लोग थे। यहां तक कि यह सोचने की हिम्मत देने वाले भी आप ही थे कि ऐसा कुछ हो सकता है।'उन्होंने अपने फैंस को धन्यवाद देते हुए लिखा, 'सच कहूं तो मैं स्टेज पर सिर्फ उस सपने का गवाह था, जो सामने हो रहा था। कल आपने वो कर दिखाया, जिसके बारे में सोचना भी अपने आप में एक सपना था। शुक्रिया।'