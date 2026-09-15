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दिलजीत दोसांझ: ऐतिहासिक कॉन्सर्ट के बाद सिंगर ने किया फैंस का धन्यवाद, पोस्ट शेयर कर लिखा खास नोट; कही ये बात

Tue, 15 Sep 2026 03:48 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Tue, 15 Sep 2026 03:48 PM IST
सार

Diljit Dosanjh: पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने म्यूजिक टूर को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। वेम्बली में हुए शानदार शो के बाद अब सिंगर ने फैंस का शुक्रिया अदा किया है। जानिए उन्होंने क्या कहा। 
 

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Diljit Dosanjh Thanks Fans After Historic Wembley Concert You Made The Dream Possible
दिलजीत दोसांझ - फोटो : इंस्टाग्राम @diljitdosanjh

विस्तार
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हाल ही में उन्होंने लंदन के मशहूर वेम्बली स्टेडियम में शानदार कॉन्सर्ट किया, जिसमें करीब 90 हजार लोग पहुंचे। इस ऐतिहासिक शो के बाद दिलजीत ने अपने फैंस का खास अंदाज में शुक्रिया अदा किया है।
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पोस्ट कर किया धन्यवाद 
दिलजीत दोसांझ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'कल इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया। इसे मुमकिन बनाने वाले आप लोग थे। यहां तक कि यह सोचने की हिम्मत देने वाले भी आप ही थे कि ऐसा कुछ हो सकता है।'
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उन्होंने अपने फैंस को धन्यवाद देते हुए लिखा, 'सच कहूं तो मैं स्टेज पर सिर्फ उस सपने का गवाह था, जो सामने हो रहा था। कल आपने वो कर दिखाया, जिसके बारे में सोचना भी अपने आप में एक सपना था। शुक्रिया।'
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Diljit Dosanjh Thanks Fans After Historic Wembley Concert You Made The Dream Possible
दिलजीत दोसांझ - फोटो : इंस्टाग्राम @diljitdosanjh
वेम्बली में रचा इतिहास
  • दिलजीत दोसांझ ने अपने 'औरा वर्ल्ड टूर' के तहत वेम्बली स्टेडियम में परफॉर्म किया।
  • करीब 90 हजार लोगों की क्षमता वाले इस स्टेडियम में उनका शो पूरी तरह से पैक रहा।
  • इसके साथ ही दिलजीत ऐसे पहले पंजाबी कलाकार बन गए, जिन्होंने वेम्बली में इतने बड़े लेवल पर परफॉर्म किया।
  • कॉन्सर्ट की शुरुआत दिलजीत ने अपने खास अंदाज में 'पंजाबी आ गए ओये' कहकर की।
  • इसके बाद उन्होंने 'गोट', 'लवर', 'हंस-हंस' और 'बोर्न टू शाइन' जैसे अपने कई हिट गाने गाए।
  • पूरे शो में फैंस जमकर झूमते नजर आए।

 

 

 

 

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शो के दौरान किया बड़ा एलान 
वेम्बली कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत ने भारत में अपने अगले शो का भी ऐलान किया। वह 21 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 'औरा वर्ल्ड टूर' के तहत परफॉर्म करेंगे। इंटरनेशनल टूर के बाद दिलजीत एक बार फिर भारत में अपने फैंस के बीच लौटेंगे।

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