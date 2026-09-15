इंटरव्यू: रील्स पर खूब चलते हैं कैलाश खेर के गाने, फिर सोशल मीडिया के संगीत पर क्यों उठाया सवाल?

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Kailash Kher Interview: कैलाश खेर के गानों के करोड़ों फैंस हैं। उनके गाने अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। इस पर अमर उजाला से अपने इंटरव्यू में सिंगर ने खुल कर अपनी राय रखी। जानें क्या बोले कैलाश…

विज्ञापन आजकल गाना बनाते समय सिर्फ धुन और बोल पर बात नहीं होती। यह भी देखा जाता है कि गाने का कौन सा हिस्सा रील्स में इस्तेमाल हो सकता है। मगर कैलाश खेर ऐसा नहीं मानते। उनके गाने खुद सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं, फिर भी उनका मानना है कि गाना तभी मायने रखता है, जब वह लोगों के दिल तक पहुंचे।

संगीत की उम्र वायरल होने से तय नहीं होती

अमर उजाला डिजिटल से बातचीत में कैलाश ने कहा, ‘सोशल मीडिया को ध्यान में रखकर भी म्यूजिक बनाया जाता है, ताकि वह पॉपुलर हो जाए। हालांकि, ये सब चीजें मुझे ज्यादा प्रभावित नहीं करतीं। मेरे लिए संगीत की उम्र सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि वह कितनी जल्दी वायरल हुआ। सोशल मीडिया हो या बगैर सोशल मीडिया, जो चीज सिर्फ वायरल होने के लिए बनाई गई हो, वह लंबे समय तक नहीं टिक सकती। संगीत में जो भाव और इमोशन होता है, वो अपने आप आता है।’



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रील्स नहीं, सदियों पुरानी कहानियों का दिया उदाहरण

अपनी बात समझाने के लिए कैलाश आज के सोशल मीडिया से सीधे इतिहास के दौर में चले जाते हैं।वह कालिदास और विद्योत्तमा का उदाहरण देते हुए कहते हैं, ‘कालिदास और विद्योत्तमा कब हुए होंगे, लेकिन आज भी उनके ऊपर ग्रंथ लिखे जाते हैं। आज भी उनके ऊपर फिल्में बनती हैं। संयुक्ता और पृथ्वीराज चौहान कब हुए होंगे, इनके नाम के डंके बजते हैं। तो ये कोई सोशल मीडिया वाली रील तो नहीं थे।

इन कहानियों की खासियत सिर्फ यह नहीं है कि लोग उन्हें जानते हैं। इनमें ऐसी भावनाएं हैं, जो आज भी लोगों को अपने से जुड़ी लगती हैं। ये प्रेम करने वालों की कहानी है। इसमें एक राजा है, एक रानी है और उनके बीच का प्यार है। यही वजह है कि आज भी लोग इन कहानियों को याद करते हैं और इनके बारे में बातें करते हैं। ये ऐसी कहानियां हैं, जो सालों-साल चलती हैं।

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