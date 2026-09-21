आदित्य सिंह सुदर्शन: आचार्य सुदर्शन जी महाराज के पोते का सिनेमा में आगाज; 'द मॉन्स्टर माइंड्स' से होगा डेब्यू

कैसे लिया हीरो बनने का फैसला?

समाचार एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, आदित्य का मानना है कि किसी भी काम में आगे बढ़ने के लिए शरीर और दिमाग दोनों का मजबूत होना भी जरूरी है। यही वजह है कि फिल्मों में आने से पहले वे खुद को हर तरह से तैयार करने पर ध्यान दे रहे हैं। आदित्य बताते हैं कि उनके माता-पिता बचपन से ही उन्हें प्यार से 'हीरो बेटा' कहकर बुलाते थे। शायद यही शब्द धीरे-धीरे उनके मन में घर करता गया।

उनके मन में सवाल उठने लगा कि आखिर असली हीरो होता कौन है? इसी सवाल का जवाब तलाशते हुए उन्होंने एक्टिंग की दुनिया की ओर कदम बढ़ाया। उनके लिए अभिनेता बनना सिर्फ उनका एक सपना नहीं है। यह परिवार और उन हजारों लोगों का भी है, जिन्होंने हमेशा उन पर भरोसा किया और उनका साथ दिया। वह परिवार के साथ-साथ उन सभी लोगों की उम्मीदों को पूरा करना भी जिम्मेदारी मानते है। यही भरोसा उन्हें लगातार मेहनत करने की ताकत देता है।