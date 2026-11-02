तू मिल जाए: 'किंग' का पहला गाना देख नेटिजंस को क्यों याद आया 'पठान' का 'बेशर्म रंग'? क्या बोले SRK के फैंस?

दीपिका की ऑरेंज ड्रेस ने फिर खींचा ध्यान

फिल्म 'पठान' के 'बेशर्म रंग' गाने में दीपिका पादुकोण की ऑरेंज कलर की ड्रेस पर नेटिजंस ने खूब ट्रोल किया था। दीपिका की आलोचना हुई थी। 'किंग' के 'तू मिल जाए' गाने में भी दीपिका एक जगह ऑरेंज ड्रेस पहने दिखी हैं। इस पर कुछ यूजर्स नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, 'क्या ऑरेंज ड्रेस पर फिर ट्रोलिंग होगी'? कुछ यूजर्स ने इसे 'पठान' के 'अनरिलीज्ड सीन' कहा है।



It's Orange & Yellow again with Deepu and SRK... Recipe is same, She looks gorgeous too... But they played Safe this time!! #KING #DeepikaPadukone #TuMilJaaye https://t.co/L1dnbgeoGq — 𝙄𝙉𝘿𝙄𝘼𝙉 𝘾𝙀𝙇𝙀𝘽 𝙃𝙐𝘽 (@IndCelebHub) November 2, 2026

ايوه نبي شيء كذا يرجع الشغف للسينما❤️🔥❤️🔥 رغم السنين ماتغير الشعور اتجاه ثنائي ديبيكا وشاروخان دائماً تعاونهم ناجح وممتع الاغنية عجبتني من اول استماع اداء و دوتو ايد شيران وارجيت سينق واللحن شيء رهيب ومشاهد ديبيكا وشاروخان والتصوير وكل شيء منعش وممتع بصرياً😍. #King #TuMilJaaye https://t.co/7veXuV4aF3 — Abade🇸🇦 (@Abade1333) November 1, 2026

#DeepikaPadukone trolling again in the orange outfit in #TuMilJaaye! Are we going to start an outrage or not? 😅 #LoveLikeAKing https://t.co/DnLrobTp2D — 📖 Creative Kiran ✍️ (@kiran_stories) November 1, 2026

वहीं, कुछ यूजर्स को पर्दे पर एक बार फिर दीपिका और शाहरुख खान का साथ पसंद आ रहा है।