तू मिल जाए: 'किंग' का पहला गाना देख नेटिजंस को क्यों याद आया 'पठान' का 'बेशर्म रंग'? क्या बोले SRK के फैंस?
- अभिनेता शाहरुख खान आज 02 नवंबर को अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं।
- अपने खास दिन पर उन्होंने फैंस को सप्राइज दिया है। किंग खान की आगामी फिल्म 'किंग' का पहला गाना रिलीज हो चुका है।
- इसमें वे दीपिका पादुकोण के साथ नजर आए हैं। 'तू मिल जाए' तो गाने पर नेटिजंस ने कैसा रिएक्शन दिया है? जानें
विस्तार
साल 2026 शाहरुख खान के फैंस के लिए खास है। करीब तीन साल के अंतराल के बाद बादशाह बड़े परदे पर जो नजर आएंगे। फिल्म का नाम है- 'किंग'। शाहरुख के जन्मदिन के मौके पर फिल्म का पहला गाना 'तू मिल जाए' भी रिलीज हो गया है। इस गाने को अरिजीत सिंह और मधुबंती बागची ने गया है। वहीं, इसमें इंटरनेशनल आवाज का जादू भी है। दरअसल, एड शीरन ने गाने में इंग्लिश रैप लाइन्स गाई हैं। इस गाने पर शाहरुख के फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स क्या कह रहे हैं?
क्रेजी हुए शाहरुख खान के फैंस
फिल्म 'किंग' का पहला गाना कल आधी रात को रिलीज किया। 02 नवंबर को सुबह दस बजे तक इसे 66 लाख से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। शाहरुख खान के जन्मदिन पर यह गाना रिलीज हुआ है, मानों फैंस का दिन बन गया है। एक्टर के फैंस क्रेजी हो गए हैं। दीपिका पादुकोण के साथ उनकी केमिस्ट्री एक बार फिर पसंद की जा रही है।
banger of the year #TuMilJaaye 🔥🔥💥💥... already on loop— @nightcrawler_90 (@WPibz40576) November 1, 2026
एक यूजर ने लिखा है, 'क्या दीपिका के बिना शाहरुख खान कोई ब्लॉकबस्टर दे सकते हैं'?
@Its_CineHub It's again Shahrukh Khan with Deepika Padukone and #TuMilJaaye from King is good. No hate to SRK but Can he give any blockbuster without Deepika?? #KingSRK— Cricket Movie (@DurgeshUpdates) November 1, 2026
क्यों याद आया 'बेशर्म रंग'?
वहीं, कुछ यूजर्स को इस गाने में भी दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की जोड़ी देखकर 'पठान' का 'बेशर्म रंग' गाना याद आ गया है। नेटिजंस कह रहे हैं कि 'तू मिल जाए' में कुछ नयापन नहीं दिख रहा है। एक यूजर ने लिखा है, 'गाने 'बेशर्म रंग' के बाद शाहरुख खान ने एक बार फिर भावनाएं आहत कर दी हैं'।
After besharam rang, SRK again hurting my sentiments with #TuMilJaaye. #HappyBirthdaySRK #King https://t.co/rbdLqP8kOI— lawadena bhojyam (@kgf_rokky) November 1, 2026
दीपिका की ऑरेंज ड्रेस ने फिर खींचा ध्यान
फिल्म 'पठान' के 'बेशर्म रंग' गाने में दीपिका पादुकोण की ऑरेंज कलर की ड्रेस पर नेटिजंस ने खूब ट्रोल किया था। दीपिका की आलोचना हुई थी। 'किंग' के 'तू मिल जाए' गाने में भी दीपिका एक जगह ऑरेंज ड्रेस पहने दिखी हैं। इस पर कुछ यूजर्स नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, 'क्या ऑरेंज ड्रेस पर फिर ट्रोलिंग होगी'? कुछ यूजर्स ने इसे 'पठान' के 'अनरिलीज्ड सीन' कहा है।
It's Orange & Yellow again with Deepu and SRK... Recipe is same, She looks gorgeous too... But they played Safe this time!! #KING #DeepikaPadukone #TuMilJaaye https://t.co/L1dnbgeoGq— 𝙄𝙉𝘿𝙄𝘼𝙉 𝘾𝙀𝙇𝙀𝘽 𝙃𝙐𝘽 (@IndCelebHub) November 2, 2026
वहीं, कुछ यूजर्स को पर्दे पर एक बार फिर दीपिका और शाहरुख खान का साथ पसंद आ रहा है।
ايوه نبي شيء كذا يرجع الشغف للسينما❤️🔥❤️🔥 رغم السنين ماتغير الشعور اتجاه ثنائي ديبيكا وشاروخان دائماً تعاونهم ناجح وممتع الاغنية عجبتني من اول استماع اداء و دوتو ايد شيران وارجيت سينق واللحن شيء رهيب ومشاهد ديبيكا وشاروخان والتصوير وكل شيء منعش وممتع بصرياً😍. #King #TuMilJaaye https://t.co/7veXuV4aF3— Abade🇸🇦 (@Abade1333) November 1, 2026
#DeepikaPadukone trolling again in the orange outfit in #TuMilJaaye! Are we going to start an outrage or not? 😅 #LoveLikeAKing https://t.co/DnLrobTp2D— 📖 Creative Kiran ✍️ (@kiran_stories) November 1, 2026
'धुरंधर' से हुई तुलना
कुछ यूजर्स इस गाने की तुलना रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के 'गहरा हुआ' से कर रहे हैं। वे 'धुरंधर' के इस गाने को अधिक बेहतर बता रहे हैं।
Btw not even 1% of Gehra hua, imagine hearing to #TuMilJaaye 🤮 after watching a banger like Gehra hua 🤍🤌🏻 #Dhurandhar | #KingMovie | #ShahRukhKhan𓀠 | https://t.co/hkiq3k8WsR— 𝙅𝙍 𝟕𝟕 (@GillPrince07) November 2, 2026
Mujhe toh starting se hi doubt the @justSidAnand ke capability pr, wahi hai copy paste, waha ka yaha yaha ka waha kuch new toh hai nahi #Dhurandhar ke baad inka dimag hi kaam krna band ho gaya hai. #King https://t.co/BBDUHQJZ64— Cinema Decoded (@Cinema_Decoded) November 2, 2026