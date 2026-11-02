फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Monday Box Office Report: jailer 2 vs Udta Teer and nayi navelli Movie total earning and Collection

बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट: वीकएंड पर दिखा 'जेलर 2' का करिश्मा, 500 करोड़ से कितनी दूर? जानिए 'उड़ता तीर' का कलेक्शन

Mon, 02 Nov 2026 08:43 AM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Mon, 02 Nov 2026 08:43 AM IST
सार

  • सिनेमाघरों में लगी फिल्मों ने बीते दो दिन वीकएंड पर कमाई के मामले में अच्छी बढ़त दर्ज की।
  • 'जेलर 2' दर्शकों को आकर्षित कर रही है और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ क्लब की तरफ बढ़ रही है।
  • इसके अलावा 'उड़ता तीर' व अन्य फिल्मों का कैसा हाल है? जानिए

विज्ञापन
Monday Box Office Report: jailer 2 vs Udta Teer and nayi navelli Movie total earning and Collection
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

नवंबर का महीना आ गया है। इस महीने दिवाली है और दिवाली से पहले इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' सजने वाली है। रिलीज डेट निकट आ चुकी है। 'रामायण' 05 नवंबर को दस्तक देगी। इससे पहले इन दिनों सिनेमाघरों में 'जेलर 2' का जलवा है। इसके अलावा 'उड़ता तीर', 'नई नवेली' और 'प्रहार' भी लगी हैं। जानिए बीते दिन किसने कितने कमाए?

विज्ञापन
Trending Videos

Monday Box Office Report: jailer 2 vs Udta Teer and nayi navelli Movie total earning and Collection
जेलर 2 - फोटो : सोशल मीडिया

रविवार को कितनी रही 'जेलर '2 की कमाई?
फिल्म 'जेलर 2' ने आज 02 नवंबर को सिनेमाघरों में 19 दिन पूरे कर लिए हैं। शनिवार को इस फिल्म का कलेक्शन 9.70 करोड़ रुपये था। वहीं, कल रविवार की छुट्टी का फायदा लेते हुए इस फिल्म ने 18वें दिन 11.20 करोड़ रुपये कमाए। 'जेलर 2' का टोटल नेट कलेक्शन 456.30 करोड़ रुपये हो चुका है।

विज्ञापन
विज्ञापन

Monday Box Office Report: jailer 2 vs Udta Teer and nayi navelli Movie total earning and Collection
रजनीकांत जेलर 2 - फोटो : सोशल मीडिया

वर्ल्डवाइड 800 करोड़ क्लब में पहुंची 'जेलर 2'
भारत ही नहीं, विदेशों में भी रजनीकांत की फिल्म छप्परफाड़ कमाई कर रही है। यह वर्ल्डवाइड 800 करोड़ी क्लब का हिस्सा बन गई है। 'जेलर 2' का टोटल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 807.25 करोड़ रुपये हो चुका है।

विज्ञापन

Monday Box Office Report: jailer 2 vs Udta Teer and nayi navelli Movie total earning and Collection
उड़ता तीर - फोटो : यूट्यूब

'उड़ता तीर' का कलेक्शन भी बढ़ा
आयुष्मान खुराना और सारा अली खान अभिनीत फिल्म 'उड़ता तीर' ने भी वीकएंड पर अपना दम दिखाया। शनिवार को फिल्म ने चार करोड़ रुपये कमाए और कल रविवार को 10वें दिन कलेक्शन 4.35 करोड़ रुपये रहा। 'उड़ता तीर' का टोटल नेट कलेक्शन 42.10 करोड़ रुपये हो गया है।

Monday Box Office Report: jailer 2 vs Udta Teer and nayi navelli Movie total earning and Collection
प्रहार, नई नवेली - फोटो : सोशल मीडिया

'प्रहार' और 'नई नवेली' का कलेक्शन कितना?
यामी गौतम की फिल्म 'नई नवेली' 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में लगी थी। इसी के साथ राजकुमार राव की 'प्रहार' ने भी दस्तक दी थी। 'नई नवेली' की हालत अब ठीक नहीं है। वीकएंड पर भी इसकी कमाई पर खास असर नहीं दिखा। शनिवार को इसने 35 लाख रुपये और कल रविवार को 17वें दिन 40 लाख रुपये कमाए। 'नई नवेली' का टोटल नेट कलेक्शन 26.75 करोड़ रुपये हो गया है। कुछ ऐसा ही हाल 'प्रहार' का भी है। इसने शनिवार को 60 लाख और कल रविवार को 17वें दिन 65 लाख रुपये कमाए। फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 23.25 करोड़ रुपये हो गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Entertainment news in Hindi related to bollywood, television, hollywood, movie reviews, etc. Stay updated with us for all breaking news from Entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed