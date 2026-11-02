बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट: वीकएंड पर दिखा 'जेलर 2' का करिश्मा, 500 करोड़ से कितनी दूर? जानिए 'उड़ता तीर' का कलेक्शन

'प्रहार' और 'नई नवेली' का कलेक्शन कितना?

यामी गौतम की फिल्म 'नई नवेली' 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में लगी थी। इसी के साथ राजकुमार राव की 'प्रहार' ने भी दस्तक दी थी। 'नई नवेली' की हालत अब ठीक नहीं है। वीकएंड पर भी इसकी कमाई पर खास असर नहीं दिखा। शनिवार को इसने 35 लाख रुपये और कल रविवार को 17वें दिन 40 लाख रुपये कमाए। 'नई नवेली' का टोटल नेट कलेक्शन 26.75 करोड़ रुपये हो गया है। कुछ ऐसा ही हाल 'प्रहार' का भी है। इसने शनिवार को 60 लाख और कल रविवार को 17वें दिन 65 लाख रुपये कमाए। फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 23.25 करोड़ रुपये हो गया है।