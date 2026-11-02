अनुज ठाकुर निधन: महज 33 वर्ष की उम्र में दुनिया छोड़ गए 'बंधन सात जन्मों का' फेम एक्टर, सोते वक्त पड़ा था दौरा

जगाने गई थीं मां, पता चला नहीं रहा बेटा

रूपेश सोनार ने अनुज के साथ काम करने का वक्त याद किया। वे साल 2008 से अनुज ठाकुर को जानते थे। उन्होंने बताया कि महज दस दिन पहले ही वे और अनुज मिले थे। यही उनकी आखिरी मुलाकात बन गई। रूपेश ने कहा, 'अनुज रात में सोने गया। फिर कभी नहीं उठा। शनिवार को मैं उनके परिवार से मिला। मुझे बताया गया कि अनुज को दौरा पड़ा था। उसी दौरान उनका निधन हो गया। अनुज रोजाना सुबह करीब साढ़े चार बजे उठकर जॉगिंग करते थे। उस सुबह वे नहीं उठे। उनका अलार्म साढ़े चार बजे बजा। इसके बाद जब उनकी मां जगाने के लिए बेटे के कमरे में गईं, तब पता चला कि अनुज नहीं रहे।