संजय गुप्ता: 'उनके सीने में बहुत बड़ा दिल धड़कता था', निर्देशक के निधन पर पत्नी अनुराधा लेखी का छलका दर्द

प्यार से पति को गुप्तेश्वर कहती थीं अनुराधा

अनुराधा अपने पति को प्यार से 'गुप्तेश्वर' कहती थीं। पोस्ट के आखिर में उन्होंने लिखा है कि वे संजय गुप्ता से बेहद प्यार करती हैं। अपने ह्यूमर को बनाए रखते हुए, उन्होंने कहा, 'मुझे आज बताया गया है कि आप मेरा पीछा करना बंद नहीं करेंगे। जाने दो, बाबा'। बता दें कि संजय गुप्ता और अनु लेखी ने दो बार शादी रचाई। दरअसल, 1997 में इन्होंने शादी की थी। मगर, 2003 में दोनों ने तलाक ले लिया था। तलाक के बाद भी दोस्ती कायम रही। फिर, 2009 में इन्होंने दोबारा एक-दूजे से शादी की।

बता दें कि संजय गुप्ता ने इंडस्ट्री में तीन दशक से अधिक वक्त तक काम किया। उनके निधन पर अजय देवगन, संजय दत्त, फराह खान, अभिषेक बच्चन और कई अन्य सितारों ने श्रद्धांजलि दी। वहीं, पुलिस ने उनकी मौत के हालात की जांच शुरू कर दी है।