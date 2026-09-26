द ग्रेट इंडियन कपिल शो: अजय देवगन बनकर छाए सुनील ग्रोवर, कॉमेडियन का अंदाज देख फैंस के उड़े होश; देखें वीडियो

विज्ञापन





अजय देवगन बनकर छाए सुनील ग्रोवर

नेटफ्लिक्स इंडिया की ओर से शेयर किए गए एक प्रमोशनल वीडियो में सुनील ग्रोवर अजय देवगन के लुक में नजर आए। वीडियो में सुनील ग्रोवर ने अजय देवगन की तरह कपड़े पहने और उनकी आवाज की भी हूबहू नकल की। विज्ञापन



इतना ही नहीं, उन्होंने अजय देवगन के मशहूर 'सिंघम' पोज को भी दोहराया। वह शो के सीजन 5 के प्रीमियर के बारे में बात करते हुए बिल्कुल अजय देवगन के अंदाज में नजर आए। उनका यह अंदाज इतना शानदार था कि वीडियो सामने आते ही लोगों का ध्यान इस पर चला गया। नेटफ्लिक्स इंडिया की ओर से शेयर किए गए एक प्रमोशनल वीडियो में सुनील ग्रोवर अजय देवगन के लुक में नजर आए। वीडियो में सुनील ग्रोवर ने अजय देवगन की तरह कपड़े पहने और उनकी आवाज की भी हूबहू नकल की।इतना ही नहीं, उन्होंने अजय देवगन के मशहूर 'सिंघम' पोज को भी दोहराया। वह शो के सीजन 5 के प्रीमियर के बारे में बात करते हुए बिल्कुल अजय देवगन के अंदाज में नजर आए। उनका यह अंदाज इतना शानदार था कि वीडियो सामने आते ही लोगों का ध्यान इस पर चला गया।

विज्ञापन

विज्ञापन

नेटफ्लिक्स पर 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का सीजन 5 जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसमें दृश्यम 3 से अजय देवगन, श्रिया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव, जयदीप अहलावत और निर्देशक अभिषेक पाठक जैसे कलाकार शामिल होंगे। अब मेकर्स ने इसका एक प्रोमो शेयर किया है, जिसे देखकर फैंस भी हैरान हो गए हैं।