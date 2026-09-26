राइज एंड फॉल 2: सहवाग के शो में पहले ही दिन मचा घमासान, पैसे के लिए सेलेब्स ने चुनी दोस्ती या दुश्मनी?

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गेम का नियम था कि दो कंटेस्टेंट अपनी रकम जोड़कर तीसरे कंटेस्टेंट पर भारी पड़ सकते थे। इसके बाद दोनों को पेंटहाउस में जाने का मौका मिलता, जबकि तीसरे कंटेस्टेंट को बेसमेंट में भेज दिया जाता। विज्ञापन



करण पटेल, निहारिका तिवारी और सिवेत तोमर

पहले राउंड में करण पटेल, निहारिका तिवारी और सिवेत तोमर आमने-सामने आए। करण के पास 75 हजार रुपये थे, जबकि निहारिका के पास 4 लाख और सिवेत के पास 3.5 लाख रुपये थे। दोनों ने करण को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। विज्ञापन विज्ञापन



आखिर में करण ने सिवेत के साथ हाथ मिला लिया और निहारिका को बेसमेंट में जाना पड़ा। गेम का नियम था कि दो कंटेस्टेंट अपनी रकम जोड़कर तीसरे कंटेस्टेंट पर भारी पड़ सकते थे। इसके बाद दोनों को पेंटहाउस में जाने का मौका मिलता, जबकि तीसरे कंटेस्टेंट को बेसमेंट में भेज दिया जाता।पहले राउंड में करण पटेल, निहारिका तिवारी और सिवेत तोमर आमने-सामने आए। करण के पास 75 हजार रुपये थे, जबकि निहारिका के पास 4 लाख और सिवेत के पास 3.5 लाख रुपये थे। दोनों ने करण को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की।आखिर में करण ने सिवेत के साथ हाथ मिला लिया और निहारिका को बेसमेंट में जाना पड़ा। ‘राइज एंड फॉल’ शो को पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होस्ट कर रहे हैं। पहले ही गेम में कंटेस्टेंट्स को तीन अलग-अलग शुरुआती रकम दी गईं। किसी के पास 4 लाख रुपये थे, किसी के पास 3.5 लाख रुपये और किसी के पास सिर्फ 75 हजार रुपये।

शहजाद पूनावाला, मनीष कश्यप और राज ग्रोवर

इसके बाद शहजाद पूनावाला, मनीष कश्यप और राज ग्रोवर की बारी आई। शहजाद के पास 4 लाख रुपये, मनीष के पास 3.5 लाख रुपये और राज के पास 75 हजार रुपये थे। शहजाद और मनीष ने अपनी रकम जोड़ने का फैसला किया और पेंटहाउस में पहुंच गए। वहीं, राज को बेसमेंट में जाना पड़ा।



गौतम गुलाटी, प्रियंका चाहर चौधरी और कायरा

अगले राउंड में गौतम गुलाटी, प्रियंका चाहर चौधरी और कायरा अनु आमने-सामने आए। प्रियंका के पास 4 लाख रुपये, गौतम के पास 3.5 लाख रुपये और कायरा के पास 75 हजार रुपये थे। गौतम और प्रियंका ने साथ आने का फैसला किया और कायरा को बेसमेंट में भेज दिया गया।