एक्सक्लूसिव: 12 घंटे बर्फ में शूट करते रहे नाना, अनिल शर्मा ने सुनाया किस्सा; बोले- एक रात पहले सीन समझते थे

नाना पाटेकर के साथ फिल्म ‘वनवास’ में काम करने वाले निर्देशक अनिल शर्मा ने अमर उजाला से खास बातचीत में बताया कि सेट पर नाना का रवैया कैसा हाेता था। पढ़िए उनकी जुबानी…

12 घंटे बर्फ में शूटिंग करते रहे

‘मैं पुणे आया हूं उनको अंतिम विदाई देने। क्या कहूं उनके बारे में समझ नहीं आता। उनके जैसा विशाल हृदय व्यक्ति हमने कभी नहीं देखा। जितने बड़े कलाकार, उतने ही अच्छे इंसान और उससे भी बड़े समाज सेवी। उनके बारे में कई लोग अफवाहें फैलाते हैं कि नाना चिढ़चिढ़े हैं सेट पर तकलीफ देते हैं। मुझे तो उनके साथ काम करके कभी ऐसा नहीं लगा। उनसे ज्यादा सरल व्यक्ति कोई सेट पर मिला ही नहीं मुझे तो। यूनिट के साथ वो हमेशा एक परिवार की तरह रहते थे। मेरा तो उनके साथ बहुत ही कमाल अनुभव रहा है। जब आखिरी दिन हमारी शूटिंग चल रही थी, बर्फ में.. उनका डेथ सीक्वेंस था। उस दिन वो लगभग 12 घंटे बर्फ में खड़े होकर शूट करते रहे। खाना भी नहीं खाया उस दिन तो उन्होंने। किसे पता था कि इतने जल्दी वो हमें छोड़कर चले जाएंगे। यह सब बहुत दुखद है। मुझे सुबह-सुबह ही यह खबर मिली। किसी पत्रकार मित्र ने ही कॉल करके बताया। उनके बेटे से बात हुई। अब पुणे जा रहा हूं, उनको नमन करने।’