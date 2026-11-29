{"_id":"6b0c12a0c9aeda532505e39b","slug":"karan-kundrra-tejasswi-prakash-getting-married-soon-couple-share-updates-2026-11-29","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"तेजस्वी प्रकाश: जल्द शादी के बंधन में बंधेंगे करण कुंद्रा? कपल ने खुद दिया बड़ा अपडेट","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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अब कपल ने अपनी शादी को लेकर ऐसा खुलासा किया है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। करण और तेजस्वी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बताया कि वे जल्द शादी करने वाले हैं और इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। विज्ञापन टीवी के चर्चित कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की शादी को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। दोनों को रिलेशनशिप में पांच साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इसी साल मई में नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'देसी ब्लिंग' में दोनों ने सगाई भी की थी।

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करण कुंद्रा ने दिया अपडेट

पंकज सेठी के पॉडकास्ट में बात करते हुए तेजस्वी ने करण के प्रपोजल से जुड़ा अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि जब करण ने उन्हें प्रपोज किया था, तब वह काफी इमोशनल हो गई थीं। इसी बातचीत में तेजस्वी ने अपनी शादी को लेकर कहा, 'हम जल्द शादी करने वाले हैं।'



वहीं करण कुंद्रा ने भी शादी की खबरों पर बात करते हुए कहा, 'मैं कह सकता हूं कि यह काफी हद तक पाइपलाइन में है। हमने अब तक कहीं भी इस बात को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।'



बता दें कि यह पहली बार है जब करण और तेजस्वी ने अपनी शादी को लेकर चल रही खबरों पर खुलकर हामी भरी है। हालांकि, दोनों ने शादी की तारीख या किसी खास योजना का खुलासा नहीं किया है।

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2022 में ही शादी करना चाहती थीं तेजस्वी

तेजस्वी प्रकाश इससे पहले भी करण कुंद्रा से शादी करने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। पिछले साल भारती सिंह के साथ एक इंटरव्यू में तेजस्वी ने बताया था कि वह 2022 में ही करण से शादी करना चाहती थीं, लेकिन उनके परिवारों की सलाह थी कि शादी से पहले दोनों साथ रहकर एक-दूसरे को समझें।

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